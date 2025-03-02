В Белгородской области село и семь хуторов остались без света из-за обстрела ВСУ

В результате обстрела села Тишанка Волоконовского района Белгородской области была нарушена линия электропередачи. Это привело к отключению света в восьми населенных пунктах — селе Тишанка и хуторах Заяровка, Волчий-Первый, Григорьевка, Бочанка, Шаховка, Зеленый Клин, Верный. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.

В результате попадания снаряда также выбиты окна, посечены фасад и надворные постройки в частном домовладении, повреждено остекление входной группы соцобъекта, посечен осколками легковой автомобиль.

Под удар ВСУ попали еще два населенных пункта двух муниципалитетов Белгородской области. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

В селе Двулучное Валуйского округа из-за атаки FPV-дрона в частном домовладении повреждена крыша хозпостройки. В селе Муром Шебекинского округа вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА разрушены частный дом и надворная постройка.

Алина Морозова