Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 3 марта

13:48. С начала спецоперации жители Белгородской области, пострадавшие от действий ВСУ, получили помощь более чем на 6 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. При этом порядка 85 тыс. белгородцев начислены единовременные выплаты.

13:20. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

13:05. В Курской области могут сократить время сигнала ракетной опасности. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале по итогам заседания облправительства. Это связано с резким увеличением перехода школьников на дистанционное обучение.

12:14. Всего в Курской области выдано 6 956 жилищных сертификатов на 42,3 млрд руб. Об этом сообщил врио замгубернатора Владимир Базаров на заседании облправительства. За неделю власти выдали 107 сертификатов, и 70 семей приобрели жилье. В целом по сертификатам куряне приобрели 2 304 жилых помещения на 13,6 млрд руб.

12:05. К строительству малоэтажных домов в Курской области определили 20 участков, еще часть земли находится в работе. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале по итогам заседания облправительства. Глава региона отметил, что формирование критериев по отбору застройщиков закончится на этой неделе.

11:57. В Курской области 52 дома в приграничных населенных пунктах, куда не могут выехать комиссии, признаны разрушенными с помощью фото и видеоматериалов от Минобороны РФ. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале по итогам заседания облправительства. Он добавил, что все собственники получат жилищные сертификаты.

11:46. В ПВР Курской области при вместимости 12 085 мест размещено 6 755 человек. Об этом сообщил на заседании облправительства врио первого замгубернатора — председателя правительства Александр Чепик.

9:48. Вице-губернатор — министр образования Белгородской области Андрей Милехин вернулся из добровольческого отряда «Барс-Белгород». Он присутствовал на сегодняшнем совещании в правительстве региона.

9:40. За минувшие сутки ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 50 боеприпасов и 48 беспилотников. Никто не пострадал. Разрушения получили три частных домовладения и один легковой автомобиль. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

9:35. «Пока не будет нормализации ситуации, все обязательства будут исполняться»,— заявил губернатор Вячеслав Гладков в ответ на вопросы белгородцев из ряда муниципалитетов, в которых частичная компенсация за аренду жилья должна была производиться до 1 марта. По его словам, сроки будут продляться.

9:29. Дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью беспилотник около 8:55 3 марта. Об этом сообщили в Минобороны.

8:09. За ночь дежурные средства ПВО сбили над Россией семь беспилотников, в том числе три над Липецкой областью и два над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны.

7:02. Отбой воздушной опасности в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

5:36. В Воронежской области отменили режим опасности атаки дронов, введенный в 23:23 2 марта. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

1:39. Отбой опасности атаки БПЛА в Липецке и Липецком округе — Игорь Артамонов.

0:38. В Липецкой области объявлена воздушная опасность, в Липецке и Липецком округе — опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.