Главе СКР доложат, почему волгоградская семья с 10 детьми остается без жилья

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов проведет процессуальную проверку по сведениям о нарушении прав многодетной семьи в х. Желтухине. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Василий Семенов доложит об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а также о результатах проверки, как только она завершится. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Исполнение поручения и ход проверки находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее поступила информация о том, что в сентябре минувшего года в хуторе Желтухине пожар уничтожил единственное жилье семьи, в которой воспитываются 10 детей. Причиной возникновения огня стало замыкание электропроводки. Администрация не обеспечила граждан благоустроенной жилплощадью, им предложили купить новый дом на свои денежные средства.

Павел Фролов