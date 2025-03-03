Девять человек пострадали и один погиб в ДТП на трассе Приангарья

Девять человек пострадали и один погиб в ДТП на трассе в Иркутской области. Авария произошла накануне вечером на автодороге А-331 «Вилюй» в районе поселка Буслайка.

По данным ГАИ, водитель Nissan AD, двигаясь со стороны Тулуна в сторону Братска, выехал на полосу встречного движения, где врезался в Honda Stepwg.

В результате столкновения водитель Nissan погиб на месте, его пассажир доставлен в больницу. Также с травмами в клинике оказались водитель микроавтобуса и семь его пассажиров.

Александра Стрелкова