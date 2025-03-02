В 2024 году в Марий Эл произошло 53 аварии с участием детей-пассажиров

В ушедшем году на дорогах Марий Эл зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия с участием детей-пассажиров: 1 ребенок погиб, а 69 получили травмы различной степени тяжести. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

В четырех случаях дети перевозились с нарушением установленных правил, что могло привести к более серьезным последствиям. Такие происшествия произошли в Моркинском, Медведевском и Волжском районах республики, а также в Йошкар-Оле.

Всего в 2024 году сотрудники Госавтоинспекции привлекли в Марий Эл к административной ответственности почти 1300 автомобилистов за нарушение правил перевозки детей.

Влас Северин