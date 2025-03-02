Торги оставили без выходных

Мосбиржа (MOEX: MOEX) 1 марта начала тестировать торги выходного дня. Пока инвесторы могут совершать сделки с набором из 53 наиболее ликвидных акций. Предполагается поэтапное подключение участников рынка к сессиям в субботу и воскресенье. Ценовые границы на таких торгах будут сужены, максимальное колебание котировок по бумагам составит 3% от закрытия предыдущего дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В субботу торги завершились в 19.00. Первый опыт можно признать положительным, считает вице-президент компании Mera Capital Group Валерий Петров: «Эксперимент удался несмотря на то, что в нем принимало участие ограниченное количество брокеров, которые технически успели подготовиться к торгам выходного дня, и число игроков в целом было меньше, чем обычно в будний день. Наибольшим спросом пользовались наиболее ликвидные акции, в частности, Сбербанка, ВТБ, "Газпрома", "Роснефти", ЛУКОЙЛа.

Общий тренд был положительным. Инвесторы в целом оценивают результаты торгов как удачные и имеющие большой потенциал, особенно тогда, когда к ним подключатся все основные брокеры и они будут идти в штатном режиме.

Существенной особенностью прошедших торгов является тот факт, что расчеты по ним будут осуществляться во вторник, так как с технической точки зрения торги в выходные являются ничем иным, как утренними дополнительными сессиями понедельника. А в соответствии с правилом режима Т+1, когда поставка ценных бумаг происходит на следующий день после сделки, расчеты за все три дня, то есть за субботу, воскресенье и понедельник, пройдут во вторник. Что касается перспектив, то мы видим, что по итогам 2024 года обороты биржи выросли на 13,5%. И если она успешно внедрит новый инструмент, темпы роста оборотов возрастут, соответственно, и заработок площадки увеличится, так как она зарабатывает процент именно с оборота. Вторая цель — это возможность для инвесторов, прежде всего физических лиц, которые не имеют возможности участвовать в торгах из-за того, что они заняты на основной работе, заняться этим в выходные дни, когда у них больше свободного времени».

В дальнейшем Мосбиржа допускает расширение времени торгов в выходные, но пока не ясно, будет ли их продолжительность аналогична будним дням, когда акции покупают и продают на протяжении 17 часов: с 7 утра и почти до полуночи. Никаких сюрпризов первая сессия торгов выходного дня не преподнесла, констатировал частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков: «Ликвидность, как и ожидалось, была достаточно низкой, а набор бумаг более интересен для тех, кто торгует вдлинную или "скальпирует". Это когда на коротком отрезке времени совершается множество сделок, но при низких объемах скальперам в таких условиях работать не очень удобно.

Соответственно, мы просто наблюдали такую же картину, как в традиционные дни работы российского рынка без внешних факторов, когда у нас, например, праздники переносятся на субботний день.

Так что для биржи, конечно, это польза, потому что она заработала определенный объем комиссии. Для кого-то, может быть, это развлечение в субботу, которую чаще всего люди все-таки проводят или с семьей, или в каких-то своих личных заботах. Но бывают и фанаты торгов, которые готовы торговать с утра до вечера семь дней в неделю».

В полноценном режиме торги выходного дня планируют запустить с 5 июля. Предполагается, что с этой даты инвесторам будут доступны сделки с паями ПИФов и контрактами на срочном рынке. Пока далеко не все потенциальные участники торгов заинтересовались такой возможностью. К тому же они довольно затратны для брокерских компаний, отметил директор блока брокерского бизнеса БКС Игорь Пименов: «Я думаю, что там не будет каких-то больших оборотов. По данным наших опросов, только небольшая часть клиентов интересовались торгами в выходные. В основном респонденты отмечали, что им не сильно это нужно. Некоторым, наоборот, это будет мешать отдыхать от торгов.

Какие-то обороты там были, но они небольшие. Поэтому в целом для брокеров и инфраструктуры это достаточно затратная история. Необходимо персонал выводить, оборудование донастраивать. Мы не видим какой-то большой пользы сейчас от этого, но не подключиться не могли, потому что есть часть клиентов, которым это интересно. Если торги стартуют, мы как брокер должны туда подключаться».

Подобные сессии с 1 февраля запустила СПБ Биржа. Как показали результаты опроса Центробанка, в котором приняли участие 28 тыс. инвесторов, пока только каждый пятый респондент интересуется торгами выходного дня.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Загорский