Три пособницы исламистов заочно арестованы судом на Ставрополье

Нефтекумский районный суд арестовал заочно трех жительниц Ставрополья, которые выехали в Сирию, чтобы помогать боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Фамилии в суде не разглашаются.

Одной из них вменяется в вину пропаганда экстремистской символики, запрещенной федеральными законами (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ), и участие в запрещенной организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). По данным следствия, женщина добралась до Стамбула, «присягнула на верность группировке, начала проводить пропагандистские беседы и обучать арабскому языку жен и детей боевиков».

Еще две россиянки, приехав в Сирию, лечили террористов, шили им одежду, покупали продукты. Им инкриминируется участие в запрещенной в России судом экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Все трое до сих пор находятся за границей и объявлены в международный розыск.

По решению суда ставропольчанки заочно заключены под стражу на два месяца. Как уточнили в Нефтекумском районном суде, арест начнет действовать с момента их задержания или экстрадиции.

Александра Ларинцева, Пятигорск