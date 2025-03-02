Проект благоустройства парка Победы подорожал до миллиарда рублей

Предварительный планируемый объем инвестиций в благоустройство территории парка Победы составляет 1 млрд руб. Об этом говорится в презентации региональных проектов, с которой ознакомился «Ъ-Приволжье». В прошлом году по заказу АНО «Центр 800» была сделана концепция благоустройства парка (подрядчиком выступил ИП Юсупов).

Финансирование этого проекта предполагалось начать еще в 2024 году, летом минкульт Нижегородской области запрашивал 500 млн руб. на благоустройство парка-музея военной техники и приобретение новых экспонатов. Как объяснял заместитель губернатора по культуре Олег Беркович, ранее его территорию развивали «хаотично» и парк Победы не соответствует задачам патриотического воспитания молодежи. Однако депутаты заксобрания отказали в согласовании бюджетных расходов, посчитав, что парк не требует особого ремонта.

В конце прошлого года господин Беркович говорил, что в правительстве не отказались от идеи реконструкции парка, но недешевый проект не удастся по срокам сделать к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и работы планировали после юбилейных торжеств. Судя по презентации, источники финансирования работ пока не определены.

Иван Сергеев