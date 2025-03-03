Утроение лидеров

Первый после зимнего перерыва тур чемпионата России по футболу еще усложнил расклад в борьбе за золото. Теперь в турнире сразу три лидера, имеющих равное количество очков. «Краснодар» и «Зенит», потерявшие в этом туре очки, догнал «Спартак», который дома обыграл — 2:0 — аутсайдера «Оренбург», хотя тот очень неплохо держался весь первый тайм.

«Спартак» настиг лидеров чемпионата в матче, ход которого долго не очень соответствовал раскладу, казавшемуся слишком простым. Хозяева — самая «горячая» команда концовки прошлого года, закончившая его шестью победами подряд. Гости — самая тусклая, с шестью подряд поражениями на финише и в принципе одним-единственным выигрышем в первенстве, причем как раз у «Спартака» в стартовом туре. Но кто о таком казусе после всего, что произошло после него, будет вспоминать?

Но «Спартак», его еще старая версия, без оставшихся на скамейке Ливая Гарсии и Пабло Солари, мучился. Начал он вообще со срыва, который грозил жутко неприятными последствиями: с потери мяча Тео Бонгонда на фланге, после которой спартаковцев выручил вратарь Александр Максименко. Брайан Мансилья подставился под прострел, но Максименко достал мяч в нижнем углу. Продолжение было оптимистичнее, но не настолько, чтобы успокоить тех, кто за столичный клуб переживал, кто боялся, например, что тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович, в предыдущем чемпионате работавший со «Спартаком», чересчур много о нем знает.

В середине первого тайма, правда, уже было заметно, что справа в обороне «Оренбурга», там, где обитает юркий Маркиньюс, куда охотно смещаются лучший снайпер чемпионата Манфред Угальде и основной подносчик снарядов для него Эсекьель Барко, возникают какие-то ужасно широкие коридоры. Но пользовался «Спартак» ими без блеска, все время упираясь в какую-нибудь преграду вблизи ворот. Не уперся лишь перед перерывом, когда Барко тонко отдал на Маркиньюса. Однако выяснилось, что тот залез во вне игры.

Впрочем, перерыва «Спартаку» вполне хватило, чтобы добавить атакам толковости. Счет он открыл вскоре после него, когда напрасно осмелевший «Оренбург» закопался на чужой половине и пропустил быстрый ответ с рейдом Бонгонда поперек поля и навесом Маркиньюса слева, на которой, опережая Алексея Татаева, выскочил, чтобы забить свой 16-й гол в чемпионате, Угальде.

А спустя несколько минут оренбуржцев, отнюдь не безнадежных, все время зло огрызавшихся, подвел Максим Сидоров. Маркиньюс финтил, безусловно, красиво, но в середине поля, у бровки. Такое его расположение точно не намекало на то, что ему надо втыкаться ногой в голень, напарываясь на вторую желтую карточку, то есть на удаление.

«Оренбург», надо признать, не унывал и в меньшинстве и заставлял «Спартак» напрягаться. И Ливай Гарсия с Пабло Солари, выходя со скамейки, понимали, что права на игру вразвалочку у них нет — могут и наказать. Все в итоге завершилось для «Спартака» благополучно — голом как раз Солари в компенсированное время и победой, превратившейся в хороший повод заглянуть в турнирную таблицу. Ну да, теперь у него столько же очков — 40, сколько у «Краснодара» и «Зенита», потерявших в субботу по два очка в матчах с «Крыльями Советов» и ЦСКА. Причем по дополнительным показателям спартаковцы сместили «Краснодар» со второй строчки.

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В венчавшем 19-й тур матче «Ростова» с «Динамо» все было как-то не так, как, по идее, должно было быть. Середняк, который только что, прямо перед рестартом чемпионата покинул главный тренер Валерий Карпин, выглядел гораздо лучше команды, претендующей на лидерство и утащившей у ростовчан стержневого игрока Данила Глебова. По игре динамовцев вообще можно было решить, что по крайней мере над обороной они в принципе те три месяца, что длилась пауза в сезоне, не работали: сплошные дыры, сплошные выходы один на один с Андреем Луневым. Даже странно, что обошлось без пропущенных голов. Вернее, гол, пропущенный от Ивана Комарова, был. Но «Динамо» повезло: VAR подтвердил, что форвард Николай Комличенко, расположившийся в момент удара перед Луневым и слегка мешавший, находился в офсайде. А еще «Динамо» уже в первом тайме потеряло своего ведущего форварда Константина Тюкавина: захромал, на лице — гримаса боли…

Динамовцам, которых беспощадно трепали и обстреливали, помогла тройная замена с выходом в середине второго тайма Ярослава Гладышева, Даниила Фомина и чуть не сбежавшего в новогодние каникулы Бителлу. После нее пошло веселее, и однажды «Динамо» ужалило «Ростов» резкой контратакой. С вывалившимся на него Эль-Мехди Маухубом голкипер Рустам Ятимов разобрался, но мяч опять достался динамовцам, и через секунду Фомин загнал его в сетку. «Ростов», однако, тут же отыгрался благодаря Мохаммаду Мохеби, а затем упустил вернейший шанс выйти вперед. В общем, матч закончился ничьей, после которой «Динамо», как и «Локомотив», отстает от трио лидеров на четыре очка.

Девятнадцатый тур «Динамо» (Мх)—«Локомотив» 1:1 Касинтура, 9 — Воробьев, 84. «Нижний Новгород»—«Акрон» 2:1 Грулёв, 48; Кокшаров, 50 — Дзюба, 70. «Зенит»—ЦСКА 0:0 «Ахмат»—«Рубин» 2:1 Гандри, 41 (пен.), 63 — Шабанхаджай, 10. «Краснодар»—«Крылья Советов» 1:1 Са, 48 — Олейников, 41. «Химки»—«Факел» 1:0 Фаринья, 15. «Спартак»—«Оренбург» 2:0 Угальде, 51; Солари, 90+6. Удаление: Сидоров («Оренбург»), 58 (2 ж. к.). «Ростов»—«Динамо» Мохеби, 82 — Фомин, 77. Турнирная таблица В Н П М О 1. «Зенит» 12 4 3 37:12 40 2. «Спартак» 12 4 3 38:14 40 3. «Краснодар» 11 7 1 35:13 40 4. «Динамо» (М) 10 6 3 38:21 36 5. «Локомотив» 11 3 5 34:27 36 6. ЦСКА 9 5 5 28:14 32 7. «Ростов» 7 6 6 30:29 27 8. «Рубин» 7 5 7 26:28 26 9. «Акрон» 6 4 9 23:36 22 10. «Крылья Советов» 5 4 10 20:30 19 11. «Нижний Новгород» 5 4 10 17:35 19 12. «Химки» 4 7 8 23:35 19 13. «Динамо» (Мх) 3 9 7 12:18 18 14. «Ахмат» 3 7 9 18:33 16 15. «Факел» 2 8 9 11:26 14 16. «Оренбург» 1 5 13 16:35 8

Алексей Доспехов