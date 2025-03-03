На столичной Live Arena прошла десятая церемония вручения российской национальной премии «Виктория». Кто бы ни значился в списках номинантов, всегда можно быть уверенным в одном: «Викторией» не обделят поэта и предпринимателя Михаила Гуцериева. О премии, претендующей на звание главной музыкальной награды в стране, рассказывает Игорь Гаврилов.

Российская национальная музыкальная премия была задумана как российский аналог Grammy. Это награда, не привязанная ни к каким телеканалам или радиостанциям — награды дают по итогам голосования членов Академии российской музыки, которая состоит из музыкантов, продюсеров, журналистов и медиаперсон. Эти люди, с точки зрения создателей премии, настолько компетентны, что могут определять лучших в музыке, не оглядываясь на мнение слушателей, ротации в эфире и результаты продаж. Академию в 2015 году учредил Фонд поддержки отечественной музыки, который создали бизнесмен Михаил Гуцериев и композитор Игорь Крутой.

Начиная со второй церемонии, в списке номинаций появились «Композитор года» и «Поэт года». Это был новаторский шаг в мировом масштабе, так как ни на Grammy, ни в регламенте других крупных церемоний авторов текстов и авторов музыки отдельно не отмечают. И прямо в том же 2016 году в номинации «Поэт года» появился один из отцов-основателей Российской национальной музыкальной премии Михаил Гуцериев. А в 2018 году премия получила название «Виктория». Из девяти циклов голосования, включавших номинацию «Поэт года», Михаил Гуцериев был номинирован во всех девяти и лишь один раз, в 2016 году, уступил награду Леониду Агутину (но зато лучшим исполнителем тогда стал Дима Билан с песней на стихи бизнесмена-литератора). Пока зарубежные артисты встают горой против использования искусственного интеллекта, их отечественные коллеги могут не беспокоиться — у Михаила Гуцериева песен хватит на всех.

На церемонии 2025 года Михаил Гуцериев получил «Поэта года» за «Песню про любовь», которую записали Александр Иванов и группа «Рондо». В этот раз предприниматель превзошел сам себя: «Песня о любви» выиграла еще и в номинации «Рок-группа, рок-исполнитель». С произведением соревновались среди прочих «Поезда» Жени Трофимова (лидер 2024 года по прослушиваниям в «Яндекс Музыке» и «Звуке») и почти пророческая песня «Пикника» «Ничего, ничего не бойся», выпущенная группой незадолго до ее концерта в «Крокус Сити Холле», обернувшегося терактом. Члены Академии российской музыки решили, что у Иванова и «Рондо» песня лучше прочих, и теперь главный акционер ПФГ «Сафмар» Гуцериев официально является рок-поэтом.

В номинации «Городской романс» Михаилу Гуцериеву тоже есть чем гордиться. Премию получила песня «Помада на щеке», которую на его стихи записали Михаил Шуфутинский и Mia Boyka. К слову, «Городской романс» тоже сугубо отечественное изобретение. Создатели премии явно не хотели использовать слово «шансон», тем более что премия с таким названием тоже существует. Но продукта в этом жанре производится столько, что отдельная номинация, конечно же, необходима.

Еще одна незыблемая величина Российской национальной музыкальной премии — Филипп Киркоров. Какие бы бури ни рвали его паруса, какие бы двери ни встречались на его пути, он может быть уверен, что отечественная музыкальная индустрия его поддержит. На церемонии 2025 года он получил «Викторию» как певец года за песню «Черная пантера».

Убедительная победа в номинациях «Песня года» и «Певица года» — у «Матушки» Татьяны Куртуковой. Здесь спорить нечего. Академиков не смутил тот факт, что песня написана еще в 2010-е, а в соцсетях певицы появилась два с лишним года назад. «Матушка» — актуальный патриотический гимн и одновременно песня для дискотек самого разного пошиба. Для того чтобы обратиться напрямую к слушательскому сердечку, Татьяне Куртуковой и ее соавтору Петру Андрееву потребовался прямолинейно-пластмассовый электронный бит, вполне рядовая мелодия, а также много уменьшительно-ласкательных суффиксов для текста и еще больше национальных костюмов различных народностей РФ для клипа.

На этом фоне скромно, но достойно выглядит Леонид Агутин. Ему дали только «Композитора года», хотя его альбом 2024 года «Все не зря» удостоился самых высоких оценок по всем показателям. Но получить «Альбом года» Агутин не смог, потому что такой номинации у «Виктории», представьте себе, нет. Зато Агутин получил «Клип года» («Бог об этом не просил»). Еще один повод удивиться: из многочисленных музыкальных видео, снятых большими и дорогими студиями, награду получил анимированный клип, сделанный самим певцом.

Игорь Гаврилов