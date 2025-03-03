В Санкт-Петербурге прошел XVI ежегодный юридический форум «Итоги 2024: законы и бизнес», организованный петербургским подразделением ИД «Коммерсантъ». На площадке собралось более 200 гостей: топ-менеджмент российских юридических, консалтинговых компаний, ассоциаций, руководители крупных предприятий региона. В выступлениях ведущих юрисконсультов и представителей IT-компаний, предлагающих сервисы для этой индустрии, прозвучали главные тренды 2025 года в праве, налоговом и таможенных аспектах.

Основатель компании VINDER Артем Абрамов рассказал о правовой дипломатии, которая может не только использоваться как профилактика конфликтов, но и нивелировать их. По мнению спикера, в текущем году наметился государственный тренд на примирение и прекращение разногласий в бизнес-среде в досудебном порядке. Об этом косвенно можно судить по кратному увеличению размера госпошлин, взимаемых в рамках судебных разбирательств. Такая мера уже привела к снижению количества обращений в Арбитражные суды. «2025 год станет годом глобальных изменений во многих отраслях. Вслед за госполитикой на примирение будет меняться и отношение людей к конфликтам. Мы идем к мирному регулированию»,— уверен господин Абрамов.

В связи с этим его компания выработала новую концепцию, основанную на работе с эмоциями в том числе. «Что нужно для регулирования конфликта? Быть услышанным. И мы ставим эмоциональный барьер между сторонами конфликтами и доносим точку зрения визави»,— отметил эксперт. Правовая дипломатия несет в себе больше преимуществ, чем медиация и литигация (процесс решения юридических споров путем обращения в суд). Она помогает достигнуть консенсуса — win-win, сохраняется конфиденциальность и держится фокус на сохранение отношений между сторонами. Также благодаря диалогу есть возможность максимального соблюдения интересов каждой из сторон.

В рамках импорта-экспорта

Старший юрист Denuo Дамир Зиннатуллин обратил внимание на ключевые налоговые и валютные аспекты, которые необходимо учитывать бизнесу при внедрении трейдера (международной снабженческой компании) в цепочку снабжения и/или реализации. В текущих экономических и геополитических условиях такой понятный и рабочий механизм стал не только решением для выстраивания логистических цепочек, но и для ряда отраслей, по сути, ключевой антикризисной возможностью для обеспечения бесперебойности бизнеса.

С точки зрения налогово-правовых параметров такая структура должна быть учреждена в дружественной юрисдикции. Кроме того, желательно наличие соглашения об избежании двойного налогообложения со страной инкорпорации такой компании. Однако, его наличие не критично, поскольку международная торговля регулируется положениями не только налоговых договоров, но и иных межправительственных соглашений, включающих в себя налоговые положения. Примером такого соглашения может быть до сих пор действующий (в том числе, несмотря на денонсацию налогового соглашения) договор о торговом судоходстве между СССР и Нидерландами от 28 мая 1969 года, ст. 14 которого регулирует порядок налогообложения доходов от международных перевозок.

«Третий фактор — это ненахождение юрисдикции в списке офшорных зон Минфина (по приказам от 5 июня 2023 года № 86н и от 28 марта 2024 года № 35н), куда включены страны, регулирование которых предусматривает льготный налоговый режим, нераскрытие российским уполномоченным органам банковской и корпоративной тайны»,— подчеркивает господин Зиннатуллин. По словам спикера, одним из негативных последствий совершения сделок, даже с независимым контрагентом из такой юрисдикции, является признание сделок контролируемыми по российским правилам о трансфертном ценообразовании. В таком случае российская компания должна будет нести дополнительное бремя по обоснованию рыночности условий по совершаемым с резидентом такой страны компанией, а также готовить и подавать в налоговые органы подтверждающие документы.

Отдельно господин Зиннатуллин остановился на компонентах вознаграждения, выплачиваемого такому международному посреднику. Выплачиваемые трейдеру суммы могут включать в себя не только плату за поставляемые товары (сырье или оборудование), но и разного рода услуги, в том числе за международные перевозки. Согласно положениям ст. 309 НК РФ, выплачиваемое иностранному провайдеру вознаграждение за такого рода услуги подлежит обложению налогом у источника на уровне российской компании (как налогового агента). Однако в одном из дел судом была занята иная, отличающаяся от трактовки НК РФ и налогового соглашения с Турцией (страны — резидентства провайдера), позиция.

«Так, в деле ООО "Новокузнецкий мелькомбинат" (определение ВС РФ № 304-ЭС24–22720 от 17 января 2025 года) суд поддержал позицию налогоплательщика, что такие услуги не подлежат обложению в РФ налогом у источника по специальной норме п. 2 ст. 309 НК РФ. Суть этой нормы состоит в том, что услуги иностранного провайдера (за исключением отдельных, прямо упомянутых в данной статье услуг, к которым услуги международной перевозки не относятся) облагаются российским налогом у источника только в том случае, если такая деятельность приводит к образованию постоянного представительства. Соответственно, поскольку услуги международной перевозки прямо не исключены из п. 2 ст. 309 НК РФ, его нормы должны превалировать над положениями п. 8 п. 1 ст. 309 НК РФ с учетом принципа lex specialis derogate generali. Руководствуясь данной правовой конструкцией, общество как налоговый агент не удерживало и не перечисляло в бюджет налог у источника с выплачиваемого турецкому контрагенту вознаграждения. Верховный суд эту позицию поддержал»,— уточняет Дамир Зиннатуллин.

Также показательно дело группы компаний «Аурат», где налоговый орган (и судом эта позиция была поддержана) указал, что вознаграждение, выплачиваемое российской компанией в пользу иностранного трейдера, по своей экономической природе является распределением имущества российской компании, переданное российской компанией трейдеру безвозмездно и безвозвратно. «Причем с учетом деловой цели (точнее, ее отсутствия) спорной операции такой платеж, по мнению суда, должен квалифицироваться даже не как дивиденды, а как иной доход, который облагается не по дивидендной ставке 15%, а по базовой ставке налога на прибыль 20%»,— акцентировал господин Зиннатуллин.

С точки зрения ограничений и требований российского валютного регулирования эксперт обратил внимание на ключевой принцип, которого необходимо придерживаться в отношениях с иностранным трейдером (впрочем, как и с любым иным иностранным контрагентом): соблюдение резидентом максимально возможной степени заботливости и осмотрительности к валютным отношениям, принятие своевременных, исчерпывающих и эффективных мер для реструктуризации проблемных отношений и, в целом, соблюдения валютного законодательства. Несмотря на ряд мер по либерализации валютного регулирования, отношения между российскими и иностранными компаниями по-прежнему остаются в фокусе повышенного внимания российских налоговых органов как органов валютного контроля.

Советник Denuo Сергей Васильев обозначил таможенные аспекты, заметив, что в последнее время таможенные органы будто «соревнуются» с налоговыми и стремятся обложить платежами все, «что плохо и даже хорошо лежит»: все международные переводы, в частности, вознаграждения платежных агентов, которые сопровождают проведение сделки по поставке товаров.

Как правило, в этом процессе компания задействует третьих лиц. Это обусловлено не только сложностью самих поставок, но и невозможностью проведения прямых платежей иностранным поставщикам в силу страха со стороны банков получателей в отношении санкционных ограничений. Обложение вознаграждения может осуществляться как увеличение цены товара (ЦФУ) либо как дополнительное начисление в рамках агентского договора. «Если продавец выступает с инициативой и ставит условием продажи товара привлечение платежного агента, то тогда такое вознаграждение подлежит включению в таможенную стоимость и обложению дополнительными платежами. Если платежный агент привлечен исключительно покупателем, который не может оплатить напрямую в силу ряда причин, то такой платеж не должен облагаться таможенными платежами»,— отмечает господин Васильев, исходя из разъяснений Всемирной таможенной организации.

Схожая позиция отмечается в письмах Минфина и Федеральной таможенной службы. Что касается судебной практики в разрешении споров подобной тематики, то она складывается как в положительную сторону, так и отрицательную сторону — в зависимости от того, насколько качественно составлены документы, сопровождающие куплю-продажу и участие платежного агента.

«Необходимо иметь в виду, что бюджетное задание для таможенных органов по сборам платежей из года в год растет: в 2024 году бюджетное задание было на 14% было выше 2023 года. А торговый оборот падает. Мы видим снижение на 10–15% по году. В такой ситуации происходит усиление таможенного контроля и обложение таможенным платежами всех международных платежей, которые осуществляются, поэтому компаниям важно своевременно и правильно управлять возникающими при поставках рисками»,— предупреждает господин Васильев.

Вопросы интеллектуальной собственности

Партнер юридической фирмы «Городисский и партнеры» Виктор Станковский отметил, что 2024 год в части законодательных изменений и практики правовой охраны интеллектуальной собственности (ИС) оказался плодотворным. Наиболее значительными можно считать изменения в части регулирования процессов патентования изобретений и полезных моделей в сфере информационных технологий (ИТ). «Эти изменения стали итогом почти трехлетней работы рабочей группы, состоящий из специалистов крупных компаний в сфере ИТ. Это "Сбер", "Яндекс" и др., которые попытались найти место таким понятиям, как "цифровые технологии", "искусственный интеллект", в достаточно консервативной IV части ГК РФ. Однако перечень результатов интеллектуальной деятельности в ст. 1225 ГУ РФ носит закрытый характер, поэтому пошли по другому пути и внесли изменения в административные регламенты Роспатента, связанных с экспертизой изобретений и полезных моделями. В мае они вступили в силу и теперь, все, о чем говорим, можем включать смело в заявки патента. Первые заявки уже написаны. Ждем реакции Роспатента»,— отметил господин Станковский.

Также в нормативных актах появилось несколько новых значимых определений. Например, вели понятие «многофункциональное программированное средство» (вместо устаревшего термина «ЭВМ»).

Есть некоторые негативные нововведения для бизнеса: рост пошлин на товарные знаки и патенты. «С 5 октября 2024 года произошло изменение патентных и иных пошлин. В случае с отчуждением одного товарного знака рост составил практически 50%, но он произошел не столько от повышения фактического размера пошлины, сколько от отмены скидки за электронную подачу. Таким образом, ранее пошлина составляла 9450 рублей, теперь 15 тыс. рублей. Аналогичная ситуация и с пошлинами в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов»,— пояснил господин Станковский.

Старший юрист юрфирмы «Городисский и партнеры» Ярослава Горбунова рассказала о новеллах в защите ИС. В частности, наметилась тенденция на гуманизацию уголовных составов преступлений, связанных с ИС: исключена ответственность за незаконное использование предупредительной маркировки, увеличен пороговый размер ущерба в рамках ст. 180 УК РФ (контрафакция), при котором наступает уголовная ответственность (от 400 тыс. рублей, а ранее от 100 тыс.), увеличен пороговый размер ущерба для незаконного деяния, предусмотренного ст. 146 УК РФ (пиратство).

Вступили в силу изменения в КоАП, ограничивающие полномочия полиции. «И здесь "жертвой", скажем так, стала статья 14.10 КоАП (незаконное использование товарного знака). Соответственно, у органов внутренних дел забрали полномочия по составлению протоколов о правонарушениях по данной статье, но они остались у таможенных органов, у которых очень богатый опыт и практика в этой области, и органов Роспотребнадзора»,— подчеркивает госпожа Горбунова.

Произошел ряд изменений, которые затронули область распоряжения правом на ИС, и самым громким изменением прошлого года была судьба «сиротских произведений», которая была урегулирована. В ГК РФ были внесены соответствующие ст. 1244.2, 1280.1, 1306.1.

И еще одна важная тенденция нового года — продолжение налогового стимулирования инноваций. С 1 января 2025 года при расчете налога на прибыль организаций увеличивается с 1,5 до 2 повышающий коэффициент в ст. 257, 262, 264 НК РФ. Повышающий коэффициент может применяться при формировании первоначальной стоимости ОС и НМА, при учете расходов на выполнение НИОКР, приобретение ПО и программно-аппаратных комплексов и прочих расходов.

Слияния и поглощения

Руководитель офиса «Пепеляев Групп» в Санкт-Петербурге Сергей Спасеннов рассказал о ключевых тенденциях развития рынка M&A. Значительное влияние на него по-прежнему оказывают санкции. Так, под их воздействием в 2024 году была завершена крупная сделка по разделению бизнеса «Яндекса».

Кроме того, с 1 января 2025 года вступили в силу изменения в ст. 217 НК РФ. Теперь освобождение от НДФЛ при продаже долей или акций, предусмотренное п. 17.2 ст. 217 НК РФ, не будет применяться, если доход от продажи превышает 50 млн рублей.

«Сегодня на рынок M&A также сильно влияет перепродажа активов. Ранее "недружественные" акционеры продавали бизнес российскому менеджменту, который теперь стремится перепродать активы новым владельцам. Для соблюдения конфиденциальности и сокрытия бенефициара от возможных санкций все активнее используются ЗПИФы»,— поделился господин Спасеннов.

Сверхвысокая ключевая ставка остается одним из ключевых негативных факторов для рынка слияний и поглощений. Довольно популярным становится приглашение «инвестиционного» совладельца для повышения капитализации компаний. Наиболее активные сделки слияния происходят, в основном, в ритейле и IT-отрасли. Так, крупные холдинги сфере информационных технологий присоединяют разработчиков и поставщиков услуг. В ритейле также крупные игроки, такие как «Лента», «Магнит» и Х5 активно приобретают региональные розничные сети.

Хорошей новостью для участников рынка M&A господин Спасеннов назвал принятие в первом чтении законопроекта «О внесении изменений в ст. 21 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"». В частности, предлагается разрешить продажу долей в ООО без учета преимущественного права участников на их выкуп. Теперь устав общества может предусматривать отказ от преимущественного права покупки доли для одного, нескольких или всех участников. Участники общества смогут реализовывать право преимущественного выкупа доли при выполнении (или невыполнении) определенных условий, прописанных в уставе.

Концессия из 2024-го в 2025-й

Старший юрист компании «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Артем Свистунов рассказал о тенденциях развития проектов на основе государственно-частных партнерств (ГЧП). «Сегодня это одна из сфер, где есть большое поле для инвестирования. Банки хотят вкладываться, но проектов не так много. С одной стороны, экономику развивать нужно, но в условиях высокого "ключа" есть определенные трудности»,— подчеркнул господин Свистунов.

В то же время государство стремится к расширению сфер применения ГЧП. Так, поправки, внесенные в 2024 году в два базовых закона, регулирующих этот сегмент (115-ФЗ и 224-ФЗ), «открыли дверь» для космической отрасли. Кроме того, перечень объектов, в отношении которых может быть заключено концессионное соглашение, был дополнен неиспользуемыми объектами культурного наследия, находящимися в неудовлетворительном состоянии.

В минувшем году в 224-ФЗ были внесены изменения, касающиеся регулирования сферы промышленного ГЧП (промГЧП). В документе описаны критерии и порядок отбора проектов, финансовое участие публичной стороны, особенности расторжения и другие важные аспекты реализации соглашений. Согласно предыдущей версии закона можно было проводить реконструкцию объектов, находящихся лишь в публичной собственности, а теперь можно и в отношении частных объектов.

Кроме того, через капитальный грант может быть оплачено до 80% средств, необходимых на стадии строительства. Это дает возможность запускать проекты в период дорогого банковского кредитования.

В феврале во втором чтении Госдумой был принят законопроект о концессионных соглашениях в ЖКХ. «Это специфичная отрасль, но по объему инвестиций она стоит на втором месте после инвестиций в транспорт»,— акцентирует господин Свистунов.

В свете санкционных рисков

Партнер адвокатского бюро NSP Арам Григорян рассказал о громких делах, связанных с ответственностью российского бизнеса за связь с иностранными бенефициарами, а также о банкротстве иностранных компаний в России.

Одно из показательных дел, процесс по которому идет с 2023 года — дело Ситибанка. Его суть в том, что ПАО «Совкомбанк» взыскивает задолженность с Citibank N.A. (США), который ушел из России. Однако в стране его представляет АО «КБ Ситибанк» в части взаимоотношений с российскими клиентами и регуляторами. Соответственно, Citibank может исполнить обязанность по выплате задолженности через свое российское подразделение — АО «КБ Ситибанк», но не делает этого.

Однако, АО «КБ Ситибанк» возражает на данное требование, ссылаясь на самостоятельность и автономность компании. На что суд отвечает, что в данном случае речь идет о злоупотреблении формальной самостоятельностью юридического лица, а необходимая реакция правовой системы состоит в установлении таких последствий, при котором ответственность будут нести компании, входящие в одну группу. Данные решения создают определенный прецедент, отмечает спикер.

В части судебной практики по банкротству иностранцев в России показательно дело кипрской компании «Вествок». «Есть несколько этапов развития судебной мысли — от отрицания и акцента, что банкротство иностранца может быть только в стране инкорпорации, до полного признания, что процесс банкротства можно проводить в России. Последнее как раз и показывает дело "Вествок"»,— говорит господин Григорян.

В частности, постановление Верховного суда отражает концепт данного банкротства. Во-первых, необходимо наличие тесной связи с Россией: организация ведет постоянную деятельность в РФ, коммерческая деятельность ориентирована на лиц, находящихся в юрисдикции РФ, контролирующие лица имеют российское гражданство, РВП или ВНЖ либо связаны корпоративными правоотношениями с российскими юридическими лицами и т. д. Во-вторых, может быть открыто как основное, так и вторичное производство. Не спасет от инициирования основного производства в РФ: формальная регистрация на территории иностранного государства и смена руководителя, перевод активов компании на другое лицо непосредственно перед подачей заявления.

Алла Михеенко