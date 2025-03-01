В Чувашской Республике укомплектованность врачами в медицинских организациях Министерства здравоохранения составляет 87,4%. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии укомплектованность врачами составляет 87,4%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Чувашии укомплектованность врачами составляет 87,4%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Укомплектованность средним медперсоналом составила 90,9%, а фельдшерско-акушерские пункты заполнены на 96,69%.

Для привлечения медицинских работников в республике врачам первичного звена предоставляют единовременные выплаты в размере 200 тыс. руб., компенсируют жилищно-коммунальные услуги и предлагают льготную ипотеку. Также им предоставляется приоритетное право на места в детских садах и школах.

Влас Северин