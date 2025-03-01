Департамент экономики пермской мэрии ищет семь штатных сотрудников

Департамент экономики и промышленной политики администрации Перми открыл еще шесть штатных вакансий. Об этом свидетельствуют объявления, размещенные на сервисе по поиску работы Hh.ru. Ранее ведомство опубликовало объявление на поиск консультанта отдела развития туризма. По данным «Ъ-Прикамье», семь открытых вакансий соответствуют почти 20% штатной численности департамента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно сервису, в департамент требуются консультант юридического отдела, контрактный управляющий организационно-аналитической и финансовой работы, начальник отдела развития туризма, менеджер по работе с резидентами и организации мероприятий в МКУ. В соответствующих объявлениях указано, что опыт работы у соискателей на эти специальности должен быть от одного года до трех лет. Ведомство также ищет специалистов отдела рекламы управления по развитию потребительского рынка и отдела торговли и услуг. Для этих должностей опыт работы не установлен при наличии высшего образования. Уровень дохода не указан.

«Департамент экономики и промышленной политики администрации Перми ведет поиск специалистов на вакантные ставки. В объявлении о вакансии указаны общие квалификационные требования. Окончательное решение о приеме на работу принимается по итогам собеседования»,— пояснили в пресс-службе мэрии.

На этой неделе «Ъ-Прикамье» сообщал, что пермская мэрия начала поиск кандидата на должность консультанта отдела развития туризма. При этом опыт работы для соискателей по указанной вакансии не требуется при наличии высшего образования.

Ранее стало известно, что в администрации Перми полностью поменяется состав отдела туризма. Начальник отдела Юлия Анохина и еще двое сотрудников покинули свои должности. По словам госпожи Анохиной, все ушли по собственному желанию. По данным источника «Ъ-Прикамье» в мэрии, работа отдела по туризму пройдет полную перезагрузку, у него появятся новые задачи и расширится функционал.