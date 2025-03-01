Владелец пермского кадрового агентства создал спортивную АНО

Пермский предприниматель Алексей Деткин, собственник консалтингового агентства Detkin & Co, независимый автомобильный консультант, создал в Перми АНО «Все на спорт». Как следует из сервиса «СПАРК-Интерфакс», автономная некоммерческая организация создана 24 февраля, она займется деятельностью спортивных клубов. Возглавила АНО Алена Деткина, супруга Алексея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсеть Алексея Деткина Фото: соцсеть Алексея Деткина

Алексей Деткин отметил «Ъ-Прикамье», что АНО «Все на спорт» продолжит деятельность в сфере развития массового спорта, которой предприниматель занимался и раньше. Отметим, что господин Деткин организовывает и проводит тематические спортивные забеги в Перми и Пермском крае. «Я уже провел 42 спортивных мероприятия. В этом году их будет еще около восьми, поэтому я решил масштабировать эту деятельность, создав автономную некоммерческую организацию. Это позволит сделать наши мероприятия еще больше и качественнее, а также претендовать на гранты, субсидии, эффективнее взаимодействовать с муниципалитетами при проведении мероприятий»,— пояснил собеседник. Сейчас Алексей Деткин планирует набрать штат сотрудников. Среди других планов АНО — проведение корпоративных спортивных мероприятий, а также тематических проектов не только в Пермском крае, но и за его пределами.

Алексей Деткин ранее работал директором по продажам крупного автодилера «Уралавтоимпорт». Также он был учредителем АНО «Центр развития любительского спорта», сейчас организация ликвидирована. Среди нынешних проектов предпринимателя — консалтинговое кадровое агентство Detkin & Co, загородная усадьба «Деткино» (Кунгурский округ). В качестве индивидуального предпринимателя господин Деткин работает в гостиничной сфере, в сфере агентств по подбору персонала, рекламных агентств, розничной торговли по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет и в других отраслях.