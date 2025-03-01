Зажигалки детям не игрушки

С 1 марта в России запрещено продавать несовершеннолетним «потенциально опасные газосодержащие товары бытового назначения». Теперь при покупке зажигалок и газовых баллонов придется предъявить документ, «позволяющий установить возраст». Штраф за нарушение составит от 40 тыс. до 600 тыс. руб. Предполагается, что это поможет победить сниффинг — подростковую токсикоманию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Рамазани-Зубов, Коммерсантъ Фото: Артем Рамазани-Зубов, Коммерсантъ

Поправки к закону «Об основных гарантиях прав ребенка», устанавливающие запрет на продажу «потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения, представляющих опасность для жизни и здоровья при использовании путем вдыхания указанных газов и их паров», были приняты Госдумой в конце ноября 2024 года. Тогда же был введен запрет на пропаганду вдыхания таких веществ. По словам спикера Вячеслава Володина, 95% читателей его Telegram-канала поддержали такие меры.

Напомним, законопроект, призванный «защитить детей от употребления потенциально опасной газосодержащей продукции», в июне внесла межфракционная группа депутатов и сенаторов для борьбы со сниффингом, «распространенным в подростковой среде».

Сниффинг — «явление, при котором состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания углеводородных сжиженных газов», говорится в пояснительной записке к законопроекту. Такие вещества содержатся в газовых зажигалках, баллончиках для их заправки, а также в баллончиках для портативных газовых плит.

Со ссылкой на следственные органы авторы указали, что с 2016 по 2023 год от отравления газосодержащей продукцией погибли 817 несовершеннолетних. «При этом указанные товары не являются предметами, необходимыми ребенку в повседневной жизни, а наличие у несовершеннолетнего права приобретать такие товары объективно снижает возможности родительского контроля за их использованием»,— уверяли они.

Теперь при продаже газосодержащих товаров, попавших под запрет (их перечень утверждает правительство), на кассе должны будут проверить удостоверение личности покупателя. При дистанционной покупке также потребуется подтвердить возраст. Продажа таких товаров несовершеннолетним повлечет административную ответственность: штрафы для физических лиц составят 40–60 тыс. руб., для должностных 150–300 тыс. руб., для юридических 400–600 тыс. руб.

«Зажигалки наряду с газовыми баллончиками действительно представляют опасность, и случаи их использования в целях сниффинга были зафиксированы в моей практике,— отмечает главврач наркологической клиники "Промед" Валерий Куренков.— Вероятно, вступивший в силу запрет станет важным шагом в борьбе с этой проблемой». Врач добавляет, что даже однократное вдыхание большого объема газа может привести к летальному исходу — а в долгосрочной перспективе такая практика приводит к комплексным нарушениям здоровья молодых людей. «Безусловно, запрет не решит проблему полностью, но ограничение доступа к газосодержащим товарам снизит риски и защитит детей от потенциально смертельной опасности»,— заключает эксперт. Впрочем, он добавил, что за последние годы количество подростков, обращающихся за помощью с такой проблемой, «несколько снизилось».

Полина Ячменникова