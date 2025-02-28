Автобус в Санкт-Петербурге протаранил остановку и сбил насмерть женщину

В Санкт-Петербурге на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы произошло крупное ДТП. Автобус столкнулся с несколькими автомобилями и протаранил остановку. Погибла женщина.

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Авария произошла около 15:20 мск. По предварительным данным, водитель автобуса маршрута №147 не справился с управлением, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). Обстоятельства аварии выясняются. Позднее Следственный комитет России сообщил о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).