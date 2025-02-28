Главные новости за 28 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

ООО «Озбэттериз» из Петербурга стало владельцем крупнейшего в России завода по производству вторичного свинца — ООО «Фрегат», узнал «Ъ-СПб». До 2022 года предприятие ежегодно выпускало около четверти всего объема металла в стране. Эксперты полагают, сделка могла пройти в границах от 200 млн до 1 млрд рублей. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Власти Санкт-Петербурга намерены до конца 2026 года актуализировать Генеральную схему берегозащиты города. Такое решение было принято по итогам заседания Экологического совета при губернаторе. Для этого предполагается обследовать 191 километр побережья Финского залива, а также провести комплексные гидрологические, геологические, экологические исследования и осуществить математическое моделирование развития процессов разрушения берегов.

Дзержинский районный суд Петербурга избрал меры пресечения всем троим фигурантам по делу ФГУП «Специальное конструкторско-технологическое бюро "Технолог"» — сотрудницам учреждения Ирине Андреевой, Марине Шелудченко и Елене Калининой. Речь идет о мошенничестве на общую сумму не менее 16 млн рублей. Одну из подозреваемых отправили под домашний арест, двух других — в СИЗО.

В правительстве Санкт-Петербурга изучают вопрос размещения в жилых домах зарядных станций для электромобилей. Об этой инициативе рассказал вице-губернатор города Валерий Москаленко. По задумке чиновников, такие «зарядки» должны перейти к «Ленэнерго». При этом господин Москаленко считает, что тратить бюджетные средства и средства предприятия было бы неправильно. Он предложил привлечь заинтересованные стороны, включая бизнес.

Власти РФ намерены разрешить иностранным гражданам использовать один патент для работы в двух граничащих между собой регионах. Распространить идею предлагают на Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть. Изменения предлагается ввести с 1 сентября 2025 года. При выборе регионов для инициативы Минфин обратил внимание на «неразрывные экономические связи и общий рынок труда субъектов».

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга разместил распоряжение о подготовке проекта планировки и проекта межевания участка для размещения Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Спасская» до «Театральной». Оно действует до 3 марта 2026 года. Юридические и физлица могут предоставить предложения о порядке, сроках подготовки и содержания проекта планировки и межевания территории до 10 марта 2025 года.

Здание бывшей телефонной станции 1974 года постройки на улице Чапыгина, 5а, приспособят под «деловое управление». Уже согласован архитектурно-градостроительный раздел реконструкции. Площадь шестиэтажного строения составляет 4,7 тыс. кв. м. В результате реконструкции изменится фасад, речь идет об окнах и виде входной группы. Если верить проектной иллюстрации, у здания может появиться дополнительный этаж.

К 2030 году власти Петербурга намерены снизить средний возраст судов природоохранного флота до 15 лет. В принятом до конца 2027 года бюджете на модернизацию предусмотрено около 3 млрд рублей. В состав природоохранного флота Петербурга сегодня входит более 150 судов. В частности, это нефтесборщики, буксиры, катера для оперативного мониторинга.

АО «СПбМТСБ» станет АО «Петербургская биржа». Решение об изменении сокращенного варианта наименования организации было принято общим собранием акционеров, сообщили на сайте биржи. Речь идет именно о корректировке сокращенного варианта. Полный останется прежним — АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа». На собрании акционеров его решили сохранить.

Знаменитый советский баскетболист Олег Кутузов скончался в Петербурге на 90-м году жизни, сообщает пресс-служба БК «Зенит». В команде выразили искренние соболезнования родным и близким спортсмена. Кутузов становился двукратным чемпионом Европы по баскетболу, бронзовым призером Всемирных студенческих игр, вице-чемпионом мира среди ветеранов. Являлся заслуженным мастером спорта Советского Союза.

Один человек погиб и как минимум трое пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы. По предварительным данным, в момент поворота водитель автобуса маршрута № 147 по неустановленной причине не справился с управлением, совершил столкновение с семью автомобилями и въехал в остановку. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы и апелляционное представление на приговор Московского районного суда в отношении бывших совладельцев онлайн-ритейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина, Августа Мейера, а также Инны Мейер, Елены Стрельцовой, Сергея Федоринова и Владимира Шонурова. Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменений. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Проекты комплексного развития территории и сопутствующие документы в Ленобласти будут проходить процедуру согласования с Градостроительным советом в обязательном порядке. Губернатор Александр Дрозденко подписал соответствующее распоряжение. В областной администрации полагают, что это позволит избежать злоупотреблений механизмом, который должен работать для создания комфортной среды.

Губернатор Александр Беглов в ходе торжественной церемонии наградил певицу Зару знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом», сообщила пресс-служба Смольного 28 февраля. В свою очередь артистка выразила благодарность за высокую оценку своей деятельности и отметила, что ее достижения стали возможны благодаря поддержке городской администрации.

В Петербурге с 1 марта стартует фестиваль «Весна на высоте». По этому случаю Думскую башню в центре города украсили 5 тыс. тюльпанами. На месте событий побывал «Ъ-СПб», который поделился процессом подготовки к торжественному открытию. К началу весны лестницу, подоконники и смотровую площадку архитектурного памятника украсили цветы. Их вырастили в теплицах деревни Лаврики, причем в рамках проекта в башню привезли несколько сортов: пионовидные, бахромчатые и попугаевидные тюльпаны.