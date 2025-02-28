Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с лазурным автобусом на Ленинском

Один человек погиб и как минимум трое пострадали в результате аварии с участием лазурного автобуса и еще нескольких авто на Ленинском проспекте. Об этом сообщает источник 78.ru.

По предварительным данным, «лазурный» столкнулся с несколькими автомобилями, затем с еще одним автобусом, а после въехал в остановку общественного транспорта. Подробности случившегося выясняются.

UPD: На место происшествия выехали следователи СК России. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили позднее в ведомстве. Вице-губернатор Кирилл Поляков взял ситуацию на личный контроль. Он заверил, что пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Старом Петергофе на остановке «Университет» загорелся лазурный автобус.

Дарья Астанина