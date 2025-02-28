Суд в Петербурге отказался пересматривать приговор бывшим совладельцам «Юлмарта»

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы и апелляционное представление на приговор Московского районного суда в отношении бывших совладельцев онлайн-ритейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина, Августа Мейера, а также Инны Мейер, Елены Стрельцовой, Сергея Федоринова и Владимира Шонурова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Кучеров / Коммерсантъ Фото: Андрей Кучеров / Коммерсантъ

Как сообщили 28 февраля в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, прокурор указывал, что приговор районного суда является незаконным, поскольку им было допущено неправильное применение уголовного закона, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, а также якобы допущена неправильная квалификация действий осужденных. Ввиду этого прокурор просил отменить приговор и направить дело на новое разбирательство в суд первой инстанции.

Адвокаты Августа и Инны Мейер, в свою очередь, просили уголовное дело прекратить в связи с истечением срока давности или оправдать своих подзащитных. Осужденные ожидаемо поддержали доводы адвокатов и возражали против удовлетворения апелляционного представления. В итоге суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге признал бывших собственников и руководителей компании «Юлмарт» виновными в пропаже более 3 млрд рублей, выданных в виде банковских кредитов. При этом все осужденные были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.

Андрей Цедрик