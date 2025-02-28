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Беглов наградил певицу Зару за заслуги перед Петербургом

Губернатор Александр Беглов в ходе торжественной церемонии наградил певицу Зару знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом», сообщает пресс-служба Смольного 28 февраля.

Певица Зара, награжденная губернатором Петербурга Александром Бегловым

Певица Зара, награжденная губернатором Петербурга Александром Бегловым

Фото: Пресс-служба Смольного

Певица Зара, награжденная губернатором Петербурга Александром Бегловым

Фото: Пресс-служба Смольного

В свою очередь артистка выразила благодарность за высокую оценку своей деятельности и отметила, что ее достижения стали возможны благодаря поддержке городской администрации.

Помимо Зары Беглов наградил авиатехника Сергея Крамарева за героическое спасение девяти человек на Ладоге. За вклад в развитие медицины удостоился благодарности гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто.

По словам губернатора, люди, собравшиеся на церемонии, обеспечивают успешное развитие города, а также делают все возможное, чтобы в Петербурге жилось хорошо и спокойно.

Ранее «Ъ» сообщал, что президент России Владимир Путин наградил Зару орденом Дружбы.

Андрей Маркелов

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