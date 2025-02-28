Получившие патент в Петербурге мигранты смогут работать в Ленобласти

Власти намерены разрешить иностранным гражданам использовать один патент для работы в двух граничащих между собой регионах. Распространить идею предлагают на Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть, пишет РБК.

Минфин подготовил поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Изменения предполагают, что иностранцы столичных агломераций смогут трудоустроиться по одному патенту в двух субъектах, если эти регионы договорятся об этом. Это значит, что мигрант сможет работать в Ленобласти, если получил патент в Петербурге.

Власти предлагают ввести изменения в работу с 1 сентября 2025 года. Минфин обратил внимание на неразрывные экономические связи и общий рынок труда субъектов при выборе регионов для инициативы. В ведомстве считают, что законопроект приведет к снижению издержек бизнеса, при этом мобильность трудовых ресурсов будет повышена.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге планируют определять этническую принадлежность по камерам.

Татьяна Титаева