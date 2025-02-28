Генеральную схему берегозащиты Петербурга актуализируют до конца 2026 года
Власти Санкт-Петербурга намерены до конца 2026 года актуализировать Генеральную схему берегозащиты города. Такое решение было принято по итогам заседания Экологического совета при губернаторе.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
Как напомнили в Смольном, в 2023 году был утвержден региональный план адаптации Петербурга к изменениям климата. В него включили 25 оперативных и долгосрочных мер, которые призваны снизить климатические риски с учетом специфики города на Неве — большое количество жителей, промышленных предприятий, водных объектов и т.д.
По данным экспертов, на протяжении ХХ века береговые размывы в Петербурге фиксировались не чаще одного раза в 25 лет, а с 2004 года они наблюдались уже четыре раза — в осенне-зимние периоды 2006-2007, 2011-2012, 2013 и 2015 годов.
Для актуализации Генеральной схемы берегозащиты предполагается провести обследование 191 км побережья Финского залива, а также комплексные гидрологические, геологические, экологические исследования и осуществить математическое моделирование развития процессов разрушения берегов.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в комитете по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга перечислили риски в связи с глобальным изменением климата. В ходе работы над региональным планом адаптации к новым климатическим условиям их было выявлено 17.