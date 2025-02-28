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Генеральную схему берегозащиты Петербурга актуализируют до конца 2026 года

Власти Санкт-Петербурга намерены до конца 2026 года актуализировать Генеральную схему берегозащиты города. Такое решение было принято по итогам заседания Экологического совета при губернаторе.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Как напомнили в Смольном, в 2023 году был утвержден региональный план адаптации Петербурга к изменениям климата. В него включили 25 оперативных и долгосрочных мер, которые призваны снизить климатические риски с учетом специфики города на Неве — большое количество жителей, промышленных предприятий, водных объектов и т.д.

По данным экспертов, на протяжении ХХ века береговые размывы в Петербурге фиксировались не чаще одного раза в 25 лет, а с 2004 года они наблюдались уже четыре раза — в осенне-зимние периоды 2006-2007, 2011-2012, 2013 и 2015 годов.

Для актуализации Генеральной схемы берегозащиты предполагается провести обследование 191 км побережья Финского залива, а также комплексные гидрологические, геологические, экологические исследования и осуществить математическое моделирование развития процессов разрушения берегов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в комитете по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга перечислили риски в связи с глобальным изменением климата. В ходе работы над региональным планом адаптации к новым климатическим условиям их было выявлено 17.

Андрей Цедрик

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