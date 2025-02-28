Генеральную схему берегозащиты Петербурга актуализируют до конца 2026 года

Власти Санкт-Петербурга намерены до конца 2026 года актуализировать Генеральную схему берегозащиты города. Такое решение было принято по итогам заседания Экологического совета при губернаторе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Как напомнили в Смольном, в 2023 году был утвержден региональный план адаптации Петербурга к изменениям климата. В него включили 25 оперативных и долгосрочных мер, которые призваны снизить климатические риски с учетом специфики города на Неве — большое количество жителей, промышленных предприятий, водных объектов и т.д.

По данным экспертов, на протяжении ХХ века береговые размывы в Петербурге фиксировались не чаще одного раза в 25 лет, а с 2004 года они наблюдались уже четыре раза — в осенне-зимние периоды 2006-2007, 2011-2012, 2013 и 2015 годов.

Для актуализации Генеральной схемы берегозащиты предполагается провести обследование 191 км побережья Финского залива, а также комплексные гидрологические, геологические, экологические исследования и осуществить математическое моделирование развития процессов разрушения берегов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в комитете по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга перечислили риски в связи с глобальным изменением климата. В ходе работы над региональным планом адаптации к новым климатическим условиям их было выявлено 17.

Андрей Цедрик