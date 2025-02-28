Бывшая АТС у телецентра на «Петроградской» станет бизнес-центром

Здание бывшей телефонной станции 1974 года постройки на улице Чапыгина, 5а, приспособят под «деловое управление». Уже согласован архитектурно-градостроительный раздел реконструкции. Площадь шестиэтажного строения составляет 4,7 тыс. кв. м.

В результате реконструкции изменится фасад, речь идет об окнах и виде входной группы. Если верить проектной иллюстрации, может появиться дополнительный этаж.

Отметим, что в 2020 году здание бывшей АТС ООО «Стройпрофит» приобрело у одной из структур «Ростелекома». По данным «Контур.Фокуса», владелец указанной компании также является совладельцем «Бизнес-отеля "Карелия"» и ряда других организаций.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на месте металлобазы у Американских мостов появятся жилые дома. Их возведет ООО «Специализированный застройщик "Новатор"».

Андрей Маркелов