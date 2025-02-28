СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом на Ленинском проспекте

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности) после дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса в Московском районе города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

По предварительным данным, в момент поворота водитель автобуса маршрута № 147 по неустановленной причине не справился с управлением, совершил столкновение с семью автомобилями и выехал на тротуар. В результате ДТП смертельные травмы получила женщина-пешеход. Общее число пострадавших уточняется, пояснили в полиции.

Судя по опубликованным видео, помимо столкновения с несколькими автомобилями и еще одним автобусом, рейсовый транспорт также въехал в остановочный павильон на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по данным СМИ, в результате ДТП один человек погиб и как минимум трое пострадали.

Андрей Цедрик