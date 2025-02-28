Суд в Петербурге избрал меры пресечения всем троим фигурантам по делу «Технолога»

Дзержинский районный суд Петербурга избрал меры пресечения всем троим фигурантам по делу ФГУП «Специальное конструкторско-технологическое бюро "Технолог"» — сотрудницам учреждения Ирине Андреевой, Марине Шелудченко и Елене Калининой. Речь идет о мошенничестве на общую сумму не менее 16 млн рублей.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) города, Шелудченко просила домашний арест или же запрет определенных действий. Суд отказал ходатайству следствия об аресте и избрал фигурантке домашний арест (по 24 апреля). Подозреваемая с подозрением по ст. 159 УК РФ не соглашается.

Еще одна подозреваемая по делу, Елена Калинина, была арестована до 24 апреля. Она также не согласилась с инкриминируемым ей деянием и просила у суда более мягкую меру. Об избрании меры пресечения замглавы конструкторского бюро «Технолог» Ирине Андреевой «Ъ-СПб» писал накануне.

По версии следствия, все три фигурантки "путем злоупотребления доверием сотрудников Министерства науки и высшего образования РФ" похитили из бюджета учреждения свыше 16 млн рублей. Произошло это в период с ноября 2015-го по май 2016 года, считает сторона обвинения.

Дарья Астанина