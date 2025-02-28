Думскую башню в Петербурге украсили к началу весны тюльпанами

В Санкт-Петербурге с 1 марта стартует фестиваль «Весна на высоте». По этому случаю Думскую башню в центре города украсили 5 тыс. тюльпанами. На месте событий побывал «Ъ-СПб», который поделился процессом подготовки к торжественному открытию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Следующая фотография 1 / 4 Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

К началу весны лестницу, подоконники и смотровую площадку архитектурного памятника украсили цветы. Их вырастили в теплицах деревни Лаврики, причем в рамках проекта в башню привезли несколько сортов: пионовидные, бахромчатые и попугаевидные тюльпаны.

Цветочный фестиваль проходит в городе уже второй год. В прошлый раз праздник посетили около 20 тыс. гостей.

Стефания Барченкова