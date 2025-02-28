СПбМТСБ переименуют в Петербургскую биржу по решению собрания акционеров

АО «СПбМТСБ» станет АО «Петербургская биржа». Решение об изменении сокращенного варианта наименования организации было принято накануне общим собранием акционеров, сообщили на сайте биржи.

Речь идет именно о корректировке сокращенного варианта. Полный останется прежним — АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа». На собрании акционеров его решили сохранить.

«Смена сокращенного наименования проводится в целях поддержки национальных биржевых традиций, продвижения биржевых торгов как традиционной для России формы торговли и популяризации биржевой деятельности в целом»,— объяснили в компании.

Решение отражает ценности, которые соответствуют принципам работы первой российской биржи, созданной в 1703 году по инициативе, подчеркнули в «Петербургской бирже». Сведения об изменении наименования будут внесены в ЕГРЮЛ в начале следующего месяца.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что индекс промышленного производства в Петербурге в январе составил 102,8%.

Татьяна Титаева