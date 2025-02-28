Смольный направит около 3 млрд рублей на модернизацию природоохранного флота

К 2030 году власти Петербурга намерены снизить средний возраст судов до 15 лет. В принятом до конца 2027 года бюджете на модернизацию природоохранного флота предусмотрено около 3 млрд рублей. Об этом во время заседания Экологического совета заявил губернатор города Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

В состав природоохранного флота Петербурга сегодня входит более 150 судов. В частности, это нефтесборщики, буксиры, катера для оперативного мониторинга. Так, к примеру, ледокол «Невская застава» предотвращает подтопление территорий в зимний сезон.

«Для обновления флота разработана программа модернизации. Она учитывает потребность в замене физически и морально устаревших судов, а также обеспечит внедрение современных технологий и механизмов»,— рассказали в администрации.

Также в данный момент ведется строительство нового флагмана природоохранного флота региона — многофункционального ледокола «Нарвская застава». Отмечается, что он не только сохранит уникальные особенности «Невской заставы», но и будет совершеннее по ряду важных параметров.

«В настоящее время решается вопрос передислокации базы из Горской. Там мы приступаем к реализации Президентского проекта всесезонного курорта «Санкт-Петербург Марина»,— сообщил Александр Беглов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что многофункциональный атомоход «Владимир Воробьев» заложили на Балтийском заводе.

Дарья Астанина