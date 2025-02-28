Смольный намерен разместить «зарядки» для электрокаров в жилых домах

В правительстве Санкт-Петербурга изучают вопрос размещения в жилых домах зарядных станций для электромобилей. Об инициативе во время эфира на телеканале «Санкт-Петербург» рассказал вице-губернатор города Валерий Москаленко.

По информации чиновника, в Северной столице насчитывается два миллиона таких транспортных средств и менее 400 зарядных станций. Городской комитет по промышленной политике ведет переговоры с Минпромторгом о возможности присоединения Петербурга к программе субсидирования ввода электрозаправок. Она предполагает выдачу денежных средств на закупку оборудования, компенсацию затрат на подключение к электрическим сетям.

По задумке такие «зарядки» должны перейти Ленэнерго. Чиновник считает, что тратить бюджетные средства и средства предприятия было бы неправильно. Господин Москаленко предлагает привлечь заинтересованные стороны, включая бизнес.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что китайский суббренд Changan официально вышел на петербургский рынок.

Татьяна Титаева