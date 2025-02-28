В Бангладеш студенты—участники протестов основали политическую партию

В Бангладеш студенты—участники массовых протестов, повлекших смену власти в стране в прошлом году, основали политическую партию «Джатья Нагорик» (Национальная гражданская партия). В пятницу сторонники студенческой инициативы устроили марш и провели церемонию, на которой объявили о создании новой политической силы.

«Мы будем помнить о Бангладеш и интересах граждан (страны.— "Ъ") и объединим усилия, чтобы построить новую нацию»,— заявил на церемонии студент-активист Нахид Ислам, который взял на себя функции организатора партии (цитата по Reuters).

Выступая в пятницу перед сторонниками, он зачитал заявление новой партии, где среди прочего говорилось, что сторонники политического движения «привержены принятию новой, демократической конституции». Ключевой целью является разработка проекта этой конституции учредительным собранием, подчеркивалось в заявлении.

Как пишет агентство, до 26 февраля Нахид Ислам исполнял обязанности советника во временном правительстве страны, пришедшем к власти после отставки премьера Бангладеш. В среду он покинул администрацию, чтобы возглавить новую партию в качестве организатора.

С начала июля 2024 года в Бангладеш шли массовые студенческие протесты против коррупции. На фоне масштабных акций 5 августа Шейх Хасина объявила об отставке с поста премьера Бангладеш и покинула страну. В августе в стране было сформировано новое правительство, которое возглавил нобелевский лауреат Мухаммад Юнус.

Подробнее о смене власти в Бангладеш — в материале «Ъ» «Революция в Бангладеш не стала концом истории».

Анастасия Домбицкая