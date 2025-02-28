МЧС спасло 374 рыбака, застрявших на льдине в Охотском море

МЧС сообщило о завершении операции по спасению рыбаков в Охотском море в Сахалинской области. Всего с дрейфующей льдины на берег доставили 374 рыбака. Пострадавших нет. Ранее в МЧС сообщали, что от берега были отрезаны 200 человек.

К спасению людей были привлечены 11 сотрудников ведомства, 6 единиц техники, в том числе судно на воздушной подушке «Хивус» и вертолет Ми-8. По данным МЧС, от берега рыбаков отделял километр ледового поля.

СМИ публиковали кадры с рыбаками, пытающимися добраться до берега. С помощью саней они перебирались через несколько больших трещин во льду, но часть рыбаков по-прежнему ловила рыбу.

Полина Мотызлевская