МЧС спасает 200 рыбаков, застрявших на льдине в Охотском море

Сотрудники МЧС оказывают помощь 200 рыбакам, застрявшим на льдине в Охотском море в районе села Лесное в Сахалинской области. СМИ публикуют кадры, на которых видны большие трещины во льду, люди пытаются спастись на санях. По данным МЧС, от берега рыбаков отделяют 700 м.

В спасении людей задействовано 11 сотрудников ведомства, 6 единиц техники, в том числе судно на воздушной подушке «Хивус». Также планируется привлечь ведомственный вертолет Ми-8.

Кадры с рыбаками, пытающимися добраться до берега, публикует Telegram-канал Mash. С помощью саней они перебираются через несколько больших трещин во льду. На льдине видны десятки людей, многие из них продолжают ловить рыбу.

Полина Мотызлевская