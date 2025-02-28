В Магнитогорске состоялось первое заседание СПП в 2025 году

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области провел в Магнитогорске первое заседание в 2025 году. На нем были подведены итоги работы регионального СПП в 2024-м. В заседании приняли участие председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников и губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба ММК.

По результатам проекта «Профессионалитет», направленного на развитие социальной инфраструктуры и профессионального образования, Челябинская область стала лидером среди субъектов РФ по количеству производственно-образовательных кластеров. 75% из них были созданы с участием СПП.

На заседании также были определены задачи реализации нацпроектов в 2025-2030 годах, подписано дополнительное соглашение между правительством Челябинской области и региональными Федерацией профсоюзов, Союзом промышленников и предпринимателей, выбраны делегаты на XXXIV съезд РСПП, приняты новые члены в состав СПП.

Губернатор Алексей Текслер отметил, что в 2024 году в Челябинской области индекс промышленного производства составил 99,4%, в обрабатывающих производствах — 100,1%, объем отгруженных товаров увеличился на 7% в сравнении с 2023 годом и превысил 3 трлн руб.