Духовное собрание мусульман «шокировано» покушением на митрополита Тихона

Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов в разговоре с «РИА Новости» назвал «шокирующим» покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Ранее ФСБ сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита, который планировали, как утверждается, украинские спецслужбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альбир Крганов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Альбир Крганов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Это шокирующее событие, то, что сегодня не гнушаются убивать религиозных деятелей, которые ведут свое служение. Слава Богу, что правоохранительные органы смогли вовремя пресечь это страшное событие. Нужно всем быть очень внимательными в такое время»,— сказал господин Крганов агентству.

Утром 28 февраля ФСБ сообщила о задержании двух человек — помощника митрополита Дениса Поповича и клирика храма Воскресения Христова Никиты Иванковича. По версии ведомства, они готовили теракт против митрополита Тихона в Москве, заказчиком убийства выступили украинские спецслужбы. У задержанных изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных украинских паспорта. Возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

Полина Мотызлевская