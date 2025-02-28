Песков ответил на заявления Швеции о подготовке к столкновению с РФ

Российские военные следят за развитием ситуации в регионе Балтийского моря на фоне участия Швеции в деятельности Североатлантического альянса (НАТО) и предпринимают соответствующие меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе пресс-колла в пятницу.

«В целом, речь идет о полноформатном участии (Швеции. — "Ъ") в (Североатлантическом. — "Ъ") альянсе, поэтому, конечно, наши военные очень внимательно все процессы отслеживают и мониторят. И принимают соответствующие меры»,— сказал господин Песков, комментируя высказывания шведской стороны об интересах России в регионе.

Ранее руководитель Службы военной разведки ВС Швеции генерал-лейтенант Томас Нильссон заявил, что Стокгольму необходимо подготовиться к возвращению РФ в регион после завершения конфликта на Украине. Он выразил уверенность в том, что по окончании конфликта на Украине РФ возобновит активность в регионе Балтийского моря.

Отношения России и Швеции обострились с момента, когда власти страны весной 2022 года объявили о намерении вступить в Североатлантический альянс. В июле 2024 года правительство Швеции обнародовало новую стратегию в области национальной безопасности, где России приписана роль главной угрозы национальной безопасности.

Подробнее о курсе Стокгольма на сближение с НАТО — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая