Глава разведки Швеции призвал готовиться к столкновению с РФ

Руководитель Службы военной разведки ВС Швеции генерал-лейтенант Томас Нильссон заявил, что Стокгольму необходимо подготовиться к возвращению РФ в регион после завершения конфликта на Украине.

«Как только военные действия на Украине прекратятся или станут менее активными, мы уверены, русские вернутся в наши края»,— приводит слова главы шведской разведки издание Politico.

Томас Нильссон обратил внимание на то, что в РФ уже «обсуждают строительство баз вдоль новой линии фронта с Финляндией, а также по направлению к Арктике».

Отношения России и Швеции обострились с момента, когда власти страны весной 2022 года объявила о намерении вступить в Североатлантический альянс. В июле 2024 года правительство Швеции обнародовало новую стратегию в области национальной безопасности, где России приписана роль главной угрозы национальной безопасности.

Подробнее о курсе Стокгольма на сближение с НАТО — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая