Преступный путь пересекся с Nike

Кроссовками Nike заинтересовались преступные группировки. С марта 2024-го в США зафиксировано с десяток нападений на товарные поезда. Целью воров была обувь американского производителя, в том числе еще не поступившие в продажу модели, в основном Air Jordan. Сумма ущерба уже достигла $2 млн. Подобные истории преследуют бренд с дебюта в 1985-м. Ради именных кроссовок легендарного баскетболиста Майкла Джордана убивали подростков и грабили студентов. Следствие считает, что к инцидентам с поездами причастен мексиканский наркокартель. Эксперты же отмечают, что преступники не угадали с товаром. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Edgar Su / Reuters Фото: Edgar Su / Reuters

Схему будто подсмотрели в популярном вестерне или сериале «Во все тяжкие». По данным следствия, преступники прятались в грузовых поездах, по наводке искали нужные вагоны, а иногда взламывали контейнеры с самыми надежными замками. Когда состав добирался до пустынных районов, перерезали шланг воздушного тормоза, а после остановки поезда прятали товары в кустах либо скрывались с добычей на угнанных грузовиках. В девяти инцидентах из десяти фигурируют кроссовки Nike. Только в январе украли почти 2 тыс. пар Air Jordan из коллаборации с BMX-райдером Найджелом Сильвестром на $440 тыс. В марте модель только появится на полках по $225 за пару, рассказал ведущий телеканала FOX Phoenix Рон Хун:

«Еще один случай произошел 20 ноября в округе Хэкберри. Из-за потери давления экстренно остановился поезд. Это следует из жалобы, которая была подана прямо здесь, в федеральном суде Финикса. Помощники шерифа остановили белый грузовой фургон и обнаружили в нем 180 пар кроссовок Air Jordan на сумму свыше $40 тыс. На тот момент они еще не были выпущены. Вот так просто воры крадут их, по крайней мере, делали это раньше».

По словам заместителя шерифа штата Аризона, «вагонные» кражи учащаются ближе к выходу нового продукта. Так, в декабре 2024-го воры сосредоточились на умных пылесосах. Но кроссовки выгоднее — за них на ресейле отдают тысячи долларов. По данным The Los Angeles Times, за инцидентами может стоять крупнейший наркокартель Мексики, на долю которого приходится до 60% всего наркотрафика в США. И, видимо, не менее приличная фанатская база Nike. Полиция штата уже полгода отслеживает вагонных грабителей. Как пишет Associated Press, нападения не прекращаются даже после ареста лидера группировки, известного как Полло, который почти 11 лет курировал «вагонные» ограбления. Кстати, в его доме обнаружили 74 коробки с продукцией Найк на $100 тыс. Были ли среди них коллекционные, неизвестно, а вот похищенные «найджелы» фанатов вряд ли заинтересуют, уверен создатель Telegram-канала NiceDunks Максим Фирсов:

«Я бы не назвал эту пару лимитированной и редкой. Кража 2 тыс. экземпляров этой расцветки может повлиять на их цену на перепродаже только за счет хайпа вокруг этой ситуации с кражей.

Скорее всего, этих же "найджелов" будет тысяч 30-50 на мир, то есть потеря 2 тыс. пар сильно ничего не меняет с точки зрения эксклюзивности. Скорее всего, это кто-то из отдела логистики решил подзаработать».

Американский GQ отмечает, что легендарные кроссовки на перепродаже уходят вдвое, а то и втрое дороже. Главный редактор журнала «К.Е.Д.», коллекционер Дмитрий Егоров допускает, что ограбления могли произойти с молчаливого согласия Nike: «Та бешенная популярность, когда за редкие кроссовки отдавали огромные суммы на аукционах, за ними стояли очереди, уже позади. Даже Nike переиздает многие свои классические модели, пытаясь вернуть к ним былой интерес, но у них это не получается. Даже если сравнивать с историями о неправомерном приобретении Nike, как правило, это либо киберпреступления, либо мошенничество, либо совсем наглое ограбление магазинов. Может и выстрелить история, что это те же самые "найджелы", которые украли мексиканцы».

По данным Associated Press, в 2024 году крупнейшие железнодорожные компании США потеряли из-за таких ограблений более $100 млн. При этом арестом заканчивается только каждый десятый инцидент.

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Екатерина Вихарева