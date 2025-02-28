В 11 регионах России средняя зарплата превысила 100 тыс. рублей

По итогам 2024 года средняя зарплата в России выросла на 19% по сравнению с годом ранее. В 11 регионах она превысила 100 тыс. руб., подсчитало «РИА Новости» на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Среднемесячная зарплата рассчитывается до вычета налогов и учитывает премии. При расчетах учитываются доходы всех сотрудников компаний, в том числе тех, кто занимает руководящие должности.

Средний уровень зарплаты по всей стране составил почти 88 тыс. руб. Самый высокий показатель наблюдается в Чукотке (185 тыс. руб.). На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (164 тыс. руб.). Далее следует Москва (162 тыс. руб.).

Среднемесячные выплаты выше 100 тыс. руб. зафиксированы также в Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае и Якутии. С прошлого года в этот список также входят Мурманская область и Санкт-Петербург.

Средняя зарплата в Подмосковье составила 98 тыс. руб. по итогам года. В Красноярском крае — 93,6 тыс. руб. Жители еще 64 регионов получают более 50 тыс. в месяц. Зарплата ниже этого уровня зафиксирована в восьми регионах. Самые низкие выплаты наблюдаются в Ингушетии (около 40 тыс. руб.).

Подробнее о российском рынке труда — в материале «Ъ» «Сверхурочные ставят на паузу».