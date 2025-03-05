Все сразу

Самые выгодные цены на товары класса люкс теперь можно искать централизованно на платформе Dropp.Market, работающей по принципу поисковой системы. С помощью искусственного интеллекта онлайн-сервис отслеживает каталоги более 270 интернет-магазинов — от международных мультибрендов Farfetch, Yoox, Ssense, Mytheresa и Net-a-Porter до локальных офлайн-бутиков по всему миру, предлагая покупателям сравнить стоимость товаров в них, выбрать наиболее выгодное предложение и оплатить его банковской картой РФ. Каталог Dropp.Market включает более 400 тыс. товаров, среди брендов — Gucci, Valentino, Premiata, The Row, Jil Sander, Brunello Cucinelli, Loro Piana, Diesel, Toteme, Christian Dior, Magda Butrym, Jacquemus и многие другие. На платформе можно добавить товар в корзину, оплатить его и ожидать доставки, отслеживая ее этапы в личном кабинете. Ассортимент Dropp.Market охватывает как популярные позиции из новых коллекций и вневременные хиты, так и единичные изделия, представленные в небольших бутиках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото из рекламной кампании Dropp.Market Фото: Dropp.Market Фото из рекламной кампании Dropp.Market Фото: Dropp.Market Следующая фотография 1 / 2 Фото из рекламной кампании Dropp.Market Фото: Dropp.Market Фото из рекламной кампании Dropp.Market Фото: Dropp.Market

Активная весна

С этого сезона в шоуруме компании MFashion будут представлены коллекции итальянского бренда True Avenue, который создает одежду для активных жительниц больших городов. Из предметов коллекции весна-лето 2025 можно собрать полный гардероб.

В ней есть мягкие жакеты, жилеты и юбки из синего денима, трикотажные поло и юбки макси, льняные и хлопковые костюмы, повседневные платья, рубашки и шорты-бермуды. Весна-2025 от True Avenue — это удачные костюмные решения и комфортный деним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото из рекламной кампании MFashion

Фото: True Avenue Фото из рекламной кампании MFashion

Фото: True Avenue

Теннисный клуб

Бренд женской одежды, обуви и аксессуаров 2MOOD, основанный в 2017 году, выпустил капсульную коллекцию для спорта и активного отдыха в винтажном стиле. При ее разработке дизайнеры ориентировались на спортивные образы принцессы Дианы и героини Зендеи из фильма Луки Гуаданьино «Претенденты». В коллекцию вошли классические джоггеры и короткие шорты, толстовки, худи и анораки, свитшоты с воротниками на молнии, поло с длинными рукавами, а также футболки разных силуэтов. Модели выполнены из мягкого футера или эластичных материалов и дополнены принтами, вышивками или контрастным кантом. Они легко сочетаются между собой благодаря универсальному крою и гамме из трех основных цветов — кирпичного, горчичного и молочного. Презентация капсулы состоялась в начале февраля на закрытом мероприятии, организованном совместно с Федерацией падела России и клубом Sky Padel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Толстовка 2MOOD

Фото: 2Mood Толстовка 2MOOD

Фото: 2Mood

Невесомые соцветия

Имя ювелира Стефана Хафнера хорошо знакомо знатокам высокого ювелирного искусства. Изысканность и сложность изделий Stefan Hafner не раз были отмечены наградами. В украшениях бренда золотая основа напоминает кружево, закрепка драгоценных камней создает иллюзию их невесомости, а подбор оттенков тщательно выверен. В коллекции «Цветы Баха» топазы и бриллианты закреплены под углом, что позволяет свету отражаться от большего количества граней. В начале этого года в ювелирно-часовые бутики Britzo поступили новые кольца коллекции, в том числе эффектное кольцо на две фаланги с тремя соцветиями, выложенными светло-розовыми камнями грушевидной огранки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кольцо Stefan Hafner Фото: Stefan Hafner Кольцо Stefan Hafner Фото: Stefan Hafner Следующая фотография 1 / 2 Кольцо Stefan Hafner Фото: Stefan Hafner Кольцо Stefan Hafner Фото: Stefan Hafner

Эликсир молодости

Бренд Librederm представляет линейку уходовой косметики Mer de Mer на основе эликсира полидезоксирибонуклеотидов (ПДРН / PDRN), полученных из белых осетровых рыб. ПДРН стимулируют деление клеток, что ускоряет их регенерацию и поддерживает жизненный цикл. В составе уходовой косметики ПДРН противодействуют многочисленным факторам старения благодаря комплексному воздействию, в том числе на иммунную систему кожи и фибробласты. В результате постоянного использования средств с ПДРН значительно повышается тонус кожи, увеличивается ее толщина, уменьшаются морщины. В линейку Mer de Mer от Librederm входят дневной и ночной кремы, средство для кожи вокруг глаз и сыворотка. И в качестве бонуса — отдушка от европейских парфюмеров с нотами мандарина, гвоздики, мускуса и ветивера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Librederm представляет линейку уходовой косметики Mer de Mer Фото: Librederm Librederm представляет линейку уходовой косметики Mer de Mer Фото: Librederm Следующая фотография 1 / 2 Librederm представляет линейку уходовой косметики Mer de Mer Фото: Librederm Librederm представляет линейку уходовой косметики Mer de Mer Фото: Librederm

Малым тиражом

В модном доме Yuliawave, основанном в 2014 году, повседневную одежду считают средством самовыражения. Основатель и дизайнер бренда Юлия Василевская начала творческий путь с создания вечернего платья к своему дню рождения, но со временем домашняя мастерская превратилась в собственное производство в Москве. Марка приобрела известность благодаря в первую очередь своим кожаным изделиям и идеально скроенным костюмам, но сегодня предлагает покупателям и капсульные коллекции повседневной одежды, вечерних платьев, костюмов, украшений и аксессуаров, выпускаемых ограниченным тиражом. К 8 Марта бренд выпустил капсульную линию футболок с авторскими принтами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото из рекламной кампании YuliaWave Фото: YuliaWave Футболка YuliaWave Фото: YuliaWave Следующая фотография 1 / 2 Фото из рекламной кампании YuliaWave Фото: YuliaWave Футболка YuliaWave Фото: YuliaWave

Праздничный жест

Soluxe Hotel Moscow предлагает организовать свидание на праздничные выходные. При бронировании тарифа «Идеальное свидание» с заездом 8 Марта каждой гостье будет предложен один коктейль на выбор из барной карты лобби-бара Maffeo. В стоимость включено проживание в номере выбранной категории, завтрак для двоих в ресторане Niccolo, приветствие от отеля в виде бутылки игристого, десерта от шеф-кондитера или ассортимента фруктов, место для парковки, поздний выезд до 16:00. Предложение доступно минимум за два дня до заезда при условии предоплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отель Soluxe Hotel Moscow

Фото: Soluxe Club Отель Soluxe Hotel Moscow

Фото: Soluxe Club

Ежи и кролики

Ресторан Buro Bistro предлагает обновленное меню. К знакомым сочетаниям европейских блюд, таких как нисуаз с тунцом или оливье с раковыми шейками, добавились блюда в новой подаче: бургер с мраморной говядиной, казаречче с кроликом и печеными перцами и многие другие. Бренд шеф Buro Егор Макаров экспериментирует с новыми сочетаниями. Запеченная половинка цыпленка с тимьяном и розмарином подается с картофельным пюре и соусом порто, скерт-стейк из мраморной говядины — с соусом кимчи и хрустящими вешенками, а томленая телячья лопатка — с винным соусом и томатной сальсой. Ценителей морепродуктов в новом весеннем меню Buro Bistro ждет приятный сюрприз: вместе с компанией «13 устриц» ресторан каждый день предлагает устрицы Касабланка или морских ежей по специальной цене. Визитной карточкой ресторана станет шоколадный десерт, украшенный принтом, повторяющим картину художницы Екатерины Пугачевой, которая украшает зал Buro Bistro. Блюда из ресторана может доставить «Яндекс Ultima».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блюдо в ресторане Buro Bistro

Фото: Buro Bistro Блюдо в ресторане Buro Bistro

Фото: Buro Bistro

Полтора века гостеприимства

28 января свой 150-й день рождения отметила первая в России гостиница класса люкс Гранд Отель Европа, визитная карточка Санкт-Петербурга с 1875 года. А легендарный ресторан «Европа», открытый с 1905 года,— 120-летие. За более чем полтора века в стенах Гранд Отеля Европа проходили концерты артистов мировой величины и светские приемы, отель выступал площадкой для проведения важных международных мероприятий. В коллекции Гранд Отеля есть престижные награды от World Travel Awards, Wine Spectator, Conde Nast Traveler Readers’ Choice Awards. В честь юбилея отель представил новый исторический люкс «Чайковский», книгу о своей истории и праздничные коктейли и памятные сувениры в виде коллекционных ретро-медведей «Альфонсо» в униформе швейцара и повара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гранд Отель Европа (Grand Hotel Europe) в Санкт-Петербурге Фото: Grand Hotel Europe Исторический люкс Паваротти в Гранд Отель Европа (Grand Hotel Europe) в Санкт-Петербурге Фото: Grand Hotel Europe Следующая фотография 1 / 2 Гранд Отель Европа (Grand Hotel Europe) в Санкт-Петербурге Фото: Grand Hotel Europe Исторический люкс Паваротти в Гранд Отель Европа (Grand Hotel Europe) в Санкт-Петербурге Фото: Grand Hotel Europe

Родить здоровой

Отель Ananda in the Himalayas в Индии представляет новую программу «Повышение фертильности», направленную на улучшение репродуктивного здоровья с помощью средств аюрведы и комплексного оздоровительного подхода. Программа курируется аюрведическими врачами, специалистами традиционной китайской медицины, йогами и психологами, которые помогают очистить и укрепить гормональную и репродуктивную системы организма. Программа разработана как для пар, так и для тех, кто хотел бы приехать в одиночку. Она подойдет для женщин, планирующих заморозку яйцеклеток, так как повышает их качество. Ее также могут пройти те, кто готовится к ЭКО или проходит эту процедуру. Основной целью программы является улучшение функций репродуктивных органов, повышение энергии, устранение связанной с этим гормональной нестабильности, эндокринного дисбаланса и нарушений образа жизни, которые влияют на процесс продолжения рода. Программа рассчитана на 14 ночей, при некоторых медицинских показаниях необходимый минимум составляет 21 ночь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отель Ananda in the Himalayas

Фото: Ananda Отель Ananda in the Himalayas

Фото: Ananda

Крупные и редкие

Тем, кто задумывается об инвестициях в бриллианты и создании эксклюзивных украшений с ними, будет интересна программа Alrosa Diamond Exclusive, в рамках которой компания АЛРОСА предлагает свои самые редкие и крупные бриллианты, ограненные на собственном предприятии из лучших добытых ею алмазов. Это бесцветные бриллианты от 2 каратов и выше с высокими характеристиками, а также цветные бриллианты фантазийных оттенков, например желтые и розовые.

Бриллианты можно купить по одному с возможностью обратного выкупа компанией в любой момент по актуальной рыночной цене. Если бриллиант находился на хранении в АЛРОСА, его выкупят сразу. В ином случае перед выкупом проведут его повторную сертификацию. Украшение с приобретенными бриллиантами по индивидуальному заказу изготовят ювелиры компании. Предлагаются также услуги по страхованию, ответственному хранению бриллиантов и ювелирных украшений АЛРОСА, вторичной реализации бриллиантов.