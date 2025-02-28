Поиск пропавших животных добавили в функционал нижегородской «карты жителя»

В приложение «Карта жителя Нижегородской области» добавили функционал по поиску домашних животных. Об этом заместитель губернатора Егор Поляков сообщил в своем Telegram-канале 28 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Помощником в поиске станет искусственный интеллект. В разделе «Питомцы» появилась возможность разместить объявления «Мой питомец потерялся» и «Я нашел питомца». Нейросеть проанализирует ключевые биометрические точки, и если найдет сходство, пользователь в разделе «Мои объявления» увидит соответствующую надпись «Совпадение».

Разместить объявления можно только через мобильное приложение, а посмотреть – на портале проекта.

Проект «Карта жителя Нижегородской области» также сотрудничает с приютами «Добро с Хвостиком», «Мурррмяус» и «Верные друзья», они размещают на портале информацию о животных, которых можно забрать из приютов.

Галина Шамберина