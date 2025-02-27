Трамп о «приятных» для Украины переговорах и «раздражающем» Зеленском. Главное

В четверг, 27 февраля, президент США Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В ходе встречи он пообещал Украине «приятные переговоры», ушел от ответа о возможной поддержке Штатами миротворческой миссии Европы и заявил о доверии Владимиру Путину. Важные заявления Дональда Трампа — в подборке «Ъ».

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Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters