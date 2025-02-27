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Трамп о «приятных» для Украины переговорах и «раздражающем» Зеленском. Главное

В четверг, 27 февраля, президент США Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В ходе встречи он пообещал Украине «приятные переговоры», ушел от ответа о возможной поддержке Штатами миротворческой миссии Европы и заявил о доверии Владимиру Путину. Важные заявления Дональда Трампа — в подборке «Ъ».

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

  • Переговоры по украинскому урегулированию продвигаются успешно.
  • Россия позитивно реагирует на усилия США по разрешению украинского кризиса.
  • Украинский конфликт не возобновится в случае достижения соглашения об урегулировании.
  • Урегулирование случится «относительно скоро» или «никогда».
  • Переговоры о гарантиях безопасности Украины будут «приятными».
  • Предстоят переговоры о том, «много ли территорий могут быть возвращены» Украине.
  • Говорить об отправке на Украину иностранных военных рано, сперва надо заключить сделку.
  • Следующий шаг для урегулирования украинского конфликта — прекращение огня.
  • Владимир Путин будет соблюдать свои обязательства в рамках соглашения.
  • Готов доверять Путину, но «проверять».
  • Я не могу поверить, что называл Владимира Зеленского «диктатором», но наши отношения стали немного «раздражающими».
  • Я не хочу платить миллиарды долларов за бессмысленную войну на Украине.
  • Украина не вступит в НАТО.
  • Поддерживаю 5-ю статью устава НАТО о коллективной безопасности, но на Украине она не пригодится.
  • Соглашение с Владимиром Зеленским о добыче на Украине редкоземельных элементов и других минералов будет подписано в пятницу.
  • Договоренность Вашингтона и Киева по ресурсам это и есть «заслон» от России.
  • Соглашение с Киевом коснется металлов, нефти и газа. Мы будем на месте, мы будем копать.
  • США должны перестать быть главным спонсором НАТО.
  • США сейчас надо восстанавливать собственные армейские склады.
  • Трамп — Стармеру: — Справится ли Британия сама с Россией? — Стармер: — Нуу.

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