Трамп о «приятных» для Украины переговорах и «раздражающем» Зеленском. Главное
В четверг, 27 февраля, президент США Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В ходе встречи он пообещал Украине «приятные переговоры», ушел от ответа о возможной поддержке Штатами миротворческой миссии Европы и заявил о доверии Владимиру Путину. Важные заявления Дональда Трампа — в подборке «Ъ».
Дональд Трамп
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
- Переговоры по украинскому урегулированию продвигаются успешно.
- Россия позитивно реагирует на усилия США по разрешению украинского кризиса.
- Украинский конфликт не возобновится в случае достижения соглашения об урегулировании.
- Урегулирование случится «относительно скоро» или «никогда».
- Переговоры о гарантиях безопасности Украины будут «приятными».
- Предстоят переговоры о том, «много ли территорий могут быть возвращены» Украине.
- Говорить об отправке на Украину иностранных военных рано, сперва надо заключить сделку.
- Следующий шаг для урегулирования украинского конфликта — прекращение огня.
- Владимир Путин будет соблюдать свои обязательства в рамках соглашения.
- Готов доверять Путину, но «проверять».
- Я не могу поверить, что называл Владимира Зеленского «диктатором», но наши отношения стали немного «раздражающими».
- Я не хочу платить миллиарды долларов за бессмысленную войну на Украине.
- Украина не вступит в НАТО.
- Поддерживаю 5-ю статью устава НАТО о коллективной безопасности, но на Украине она не пригодится.
- Соглашение с Владимиром Зеленским о добыче на Украине редкоземельных элементов и других минералов будет подписано в пятницу.
- Договоренность Вашингтона и Киева по ресурсам это и есть «заслон» от России.
- Соглашение с Киевом коснется металлов, нефти и газа. Мы будем на месте, мы будем копать.
- США должны перестать быть главным спонсором НАТО.
- США сейчас надо восстанавливать собственные армейские склады.
- Трамп — Стармеру: — Справится ли Британия сама с Россией? — Стармер: — Нуу.