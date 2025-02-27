Заключенному в соликамском СИЗО пытались передать SIM-карты в шоколадных конфетах

В Соликамске в СИЗО №2 предотвращена попытка передачи запрещенных предметов, спрятанных в шоколадных конфетах. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю.

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фото: пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю



По информации ведомства, при досмотре посылки, предназначенной обвиняемому 1982 года рождения, были обнаружены и изъяты две SIM-карты, спрятанные внутри шоколадных конфет. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Краевое ГУФСИН отмечает, что настоящее правонарушение наказывается штрафом в размере от 100 до 300 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок.