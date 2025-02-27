В Сочи предъявлено обвинение хозяину напавших на ребенка собак

Следствие предъявило обвинение 48-летнему жителю Сочи — владельцу двух собак породы хаски, которые вчера, 26 февраля, напали на школьника и порвали ему лицо, сообщает следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Хозяин собак признал вину и сообщил, что не кормил их некоторое время, сообщает следствие. Ребенка доставили в одну из краснодарских больниц, его состояние оценивается как тяжелое. Отец мальчика сообщал местным СМИ, что семья надеется на приживление тканей лица, откушенных собаками у ребенка.

По данным социальных сетей, хозяин собак зарабатывал на том, что предлагал туристам фотосъемку с хаски. Собаки жили на участке в садовом товариществе «Авиатор» в Адлерском районе Сочи, хозяин приезжал раз в несколько дней, чтобы покормить животных. В течение последних нескольких дней из-за сильных снегопадов владелец не навещал собак. Голодные хаски сорвались с цепи и выскочили на улицу. После происшествия животных усыпили.

Хозяина собак обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ). В случае признания виновным ему грозит наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.

Анна Перова, Краснодар