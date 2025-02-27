Минниханов возглавил нацрейтинг губернаторов по итогам января — февраля
Раис Татарстана Рустам Минниханов занимает первое место в национальном рейтинге губернаторов в периоде за январь — февраль 2025 года. Об этом сообщает центр информационных коммуникаций «Рейтинг».
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В пятерку лучших также вошли Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чеченская Республика), Айсен Николаев (Республика Саха (Якутия)) и Александр Моор (Тюменская область).
Олег Николаев, являющийся главой Чувашской Республики, и Юрий Зайцев (Республика Марий Эл) занимают в рейтинге 46 и 72 места соответственно.