Минниханов возглавил нацрейтинг губернаторов по итогам января — февраля

Раис Татарстана Рустам Минниханов занимает первое место в национальном рейтинге губернаторов в периоде за январь — февраль 2025 года. Об этом сообщает центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В пятерку лучших также вошли Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чеченская Республика), Айсен Николаев (Республика Саха (Якутия)) и Александр Моор (Тюменская область).

Олег Николаев, являющийся главой Чувашской Республики, и Юрий Зайцев (Республика Марий Эл) занимают в рейтинге 46 и 72 места соответственно.

Артём Дергунов