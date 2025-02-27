Финские компании объявили о нежелании возвращаться в Россию

Компании из Финляндии не планируют возвращаться на российский рынок, сообщает издание Ilta Sanomat 27 февраля. Речь идет о компаниях Fazer, Hesburger, Valio, Kesko и YIT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

По словам директора по коммуникациям Fazer Жозефины Миквиц, хлебопекарный бизнес в России продали, ситуация с момента начала СВО никак не изменилась. Вторит ей и гендиректор сети ресторанов быстрого питания Hesburger Кари Салмела.

Менеджер по коммуникациям молочной компании Valio Кристина Клеметти в свою очередь подчеркнула, что вопрос о возвращении не является актуальным.

В строительной компании YIT заявили, что лучше сосредоточатся на текущем рынке, который включает Прибалтику, Финляндию, Словакию и Чехию.

В группе Kesko, известной по магазинам «К-руока» и «К-раута», добавили, что в февраля 2022 года прекратили закупки в РФ и экспорт продовольствия в страну.

Ранее «Ъ» сообщал, что Финляндия не планирует возобновлять работу пунктов пропуска на границе с Россией в связи с возможными попытками Москвы использовать миграционный поток как инструмент давления.

Андрей Маркелов