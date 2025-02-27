Захарова: встреча в Стамбуле должна укрепить доверие между РФ и США

В МИД РФ рассчитывают, что встреча представителей РФ и США в Стамбуле приблизит преодоление проблем в работе дипмиссий и укрепит доверие между Москвой и Вашингтоном. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассчитываем, что сегодняшняя встреча станет первой в череде подобных экспертных консультаций, которые приблизят нас с американской стороной к преодолению возникших разногласий, укреплению мер доверия»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выражала уверенность в скором возобновлении цивилизованного дипломатического диалога между Россией и США. Об этом она заявила после переговоров с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем в Турции в четверг.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что в пятницу, 27 февраля, дипломаты России и США обсудят, как восстановить нормальную работу посольств двух стран. Он уточнял, что в переговорах принимают участие «дипломаты высокого уровня, эксперты». По ее итогам, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, будет понятно, «насколько мы можем двигаться быстро и эффективно».

Анастасия Домбицкая