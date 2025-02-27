Антонов: оппоненты Трампа готовы торпедировать договоренности с РФ

Бывший посол России в США Анатолий Антонов в колонке для «Ъ» указал, что «разбор завалов» в области контроля над вооружениями между Россией и США будет долгим, при этом многое зависит от вектора, который зададут лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп. Вместе с тем оппоненты американского президента, по мнению дипломата, готовы «торпедировать» позитивные моменты в подходе республиканской администрации к России.

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Фото: Brian Snyder / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Достаточно вспомнить крайне негативную реакцию демократических СМИ на беседу двух президентов, а также, разумеется, неблагоприятный информационный шлейф саммита в Хельсинки в 2018 году»,— написал Анатолий Антонов.

Дипломат обратил внимание, что риторика Дональда Трампа, в том числе по контролю над вооружениями, совпадает с его заявлениями во время первого президентского срока. Однако «благие намерения тогдашней республиканской администрации» поладить с Россией, по утверждению господина Антонова, так и не реализовались. Множество трудностей в этом вопросе, отмечается в статье, были созданы «различными американскими администрациями при явной поддержке ряда западноевропейских стран».

Подробнее об этом читайте в колонке Анатолия Антонова.

Лусине Баласян