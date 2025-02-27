Антонов: контроль над вооружениями должны обсуждать не только Россия и США

Бывший посол России в США Анатолий Антонов в колонке для «Ъ» высказался о перспективах договоренностей по контролю над вооружениями на фоне смены американской администрации. По его мнению, двусторонний диалог по этой теме необходимо расширить в многосторонний формат с участием пяти ядерных держав (США, Россия, Великобритания, Франция и Китай).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Антонов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анатолий Антонов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Обращает на себя внимание появление в американских политологических кругах мысли о правильности российской позиции по переформатированию двустороннего российско-американского диалога по контролю над вооружениями в многосторонний формат»,— отметил Анатолий Антонов. Он подчеркнул важность этой тенденции в связи с приближением обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая пройдет в Нью-Йорке в 2026 году.

Анатолий Антонов считает, что идея об обязательстве ядерных держав не наращивать ядерные потенциалы «только с первого взгляда кажется иллюзорной». «Можно было бы подумать также о неких мерах доверия и транспарентности, взяв за основу богатую историю советско/российско-американского взаимодействия. При этом важно не забывать перспективу и ситуацию с государствами, обладающими серьезным ядерно-оружейным потенциалом, не являющимися участниками ДНЯО»,— написал дипломат.

Подробнее об этом читайте в колонке Анатолия Антонова.

Лусине Баласян