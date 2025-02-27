Экс-зампред правительства Рязанской области Никитин задержан за получение взятки

Правоохранительные органы задержали бывшего чиновника правительства Рязанской области, подозреваемого в получении взятки, сообщило следственное управление СКР по региону. Как сообщил губернатор региона Павел Малков, задержанный — бывший заместитель председателя правительства области Артем Никитин. Возбуждено уголовное дело о получении взятки должностным лицом (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, фигурант требовал взятку от индивидуального предпринимателя за содействие в заключении договоров с организациями, которые курировал чиновник. Он сообщал коммерсанту данные об условиях предстоящих закупок и оказывал содействие, чтобы бизнесмен выигрывал в аукционах. За это подозреваемый получил более 17 млн руб.

С фигурантом проводятся следственные мероприятия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Господин Малков написал в своем Telegram-канале, что правительство Рязанской области окажет содействие следствию. Он добавил, что ему неизвестны детали задержания.

Артем Никитин был зампредом правительства Рязанской области с декабря 2021 года. В феврале 2025 года господин Малков подписал приказ о снятии чиновника с должности. Уточнялось, что господин Никитин уволен по собственному желанию.

Никита Черненко