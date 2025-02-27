«Россошанское ДРСУ № 1» отремонтирует курские дороги за 222,5 млн рублей

Воронежское ООО «Россошанское ДРСУ №1» выиграло контракт на ремонт участка автодороги «"Курск — Борисоглебск" — Касторное — граница Липецкой области» в Касторенском районе Курской области длиной 5 км. Это следует из конкурсной документации. Подрядчик получил контракт по начальной цене в 222,5 млн руб. В торгах приняла участие еще одна компания, готовая выполнить работы за ту же сумму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно материалам закупки, подрядчику предстоит выполнить фрезерование асфальтобетонного покрытия, проложить дорожное полотно с помощью холодного ресайклинга, установить дорожные знаки и сигнальные столбики, укрепить обочины. Сдать объект требуется до 30 октября 2025 года. В зависимости от вида работ гарантия составит от одного года до десяти лет.

По данным Rusprofile, ООО «Россошанское ДРСУ №1» зарегистрировано в Воронежской области в апреле 2000 года для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 1,8 млн руб. Директором и владельцем 96,74% является Валерий Ярошев. Еще 3,26% принадлежит Елене (Валерьевне) Ярошевой. 2023 год «Россошанское ДРСУ №1» отработало с выручкой в 6,3 млрд руб. и чистой прибылью в 227 млн руб. С 2010 года компания получила 757 госконтрактов на общую сумму 33,8 млрд руб.

Ранее «Россошанское ДРСУ №1» занималось ремонтом дорог только в Воронежской области. В ноябре 2024 года компания совместно с местным ЗАО «Реконэнерго» получила контракты на 1,6 млрд руб.

Как «Россошанское ДРСУ №1» и местное «СМУ-90» поделили контракты на ремонт воронежских дорог за 7 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов